大溪景觀電梯常維修 長輩報怨膝蓋不勘負荷

後疫情時代國旅興起，桃園市大溪老街成為旅行社長輩團造訪的熱門景點，位於大慶洞口行人徒步區「透明」的景觀電梯，卻被地方業者反映時常維修，不少前來遊玩的長輩抱怨不方便。市府風管處長廖育儀表示，因疫情期間零件難叫，使維修期拉長，預計本月12日才能暫時恢復運轉。

大溪慈湖去年10月推出水舞表演後爆紅，短短3個月內吸引超過20萬人次造訪，連帶帶動大溪整體觀光人潮及延長遊客停留時間，加上國旅興起，許多業者反映有感。但有常帶長輩的旅行社業者表示，大溪老街景觀點電梯作為熱門景點，同時是重要的通行設施，近期一周3次帶團到大溪老街，就有2次遇電梯維修，為了不繞道拖慢行程安排，只好好帶著高齡遊客就近爬陡梯上老街，不少人抱怨「膝蓋不堪負荷」。

大溪老街廖姓業者指出，不少旅行社會將遊覽車停在月眉、栗子園停車場，接著前往大慶洞口行人徒步區，再搭乘景觀電梯上老街，如此一來就能沿著河堤遠眺大溪橋、崁津橋及武嶺橋的壯麗美景，但電梯維修後，就只能往石板古道或月眉地下通道直通老街，失去體驗大漢溪風景和河谷風貌的機會。

廖育儀解釋，受疫情影響，零件進口仍需時間，預計12日會先將變壓器修好，暫時恢復運轉。由於景觀電梯使用頻率高，設置6年來，內部鋼索已有多處磨損，市府為避免電梯故障產生危險，已於近日封閉相關設施，並在月眉、橋頭停車場設置告示，及風管處官網告知，提醒旅行社業者、遊客特別注意。