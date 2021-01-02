不再開放洽公車位挨批官僚 龍潭公所：行政效率考量

桃園市龍潭區公所地下停車場於昨天元旦起，不再開放洽公民眾停車，遭批「只給公所人員停」「太官僚！」，對此，龍潭公所喊冤，地下室車位不夠用，為了公所內部開會等公務進行效率，優先留給前來開會、辦公的人員使用。

龍潭公所表示，公所地下室共有80個車位，包含50席年費車位、20席公務車位，剩下10席車位提供里長、採購委員等前來開會、辦公的人員使用，已相當不夠。之前就曾有前來公所開會的採購委員因找不到車位，使會議延遲；交通局日前已於公所周邊道路設置停車格，包含婦幼、身障及一般車位，桃園圖書館龍潭分館也有約50席車位，已足夠民眾停車使用，因此決定地下停車場不再開放民眾停車。

龍潭公所也指出，公所之前也曾考慮將地下停車場改採收費制，但收費系統動輒6、70萬，卻只開放十多個車位，顯然不划算，因此暫緩實施。且目前全桃園市公所及市府的地下停車場都沒有開放給民眾使用。

市府交通局停車管理科表示，龍潭公所周邊共設有21席平面收費停車格，前三十分鐘免費，第1到3小時每小時30元，第4到6小時每小時40元，超過6小時每小時以50元計費，以累進費率的方式，希望提升停車格的周轉率，讓民眾辦完事後馬上離開，將車位留給其它洽公民眾。