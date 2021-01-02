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新竹縣為建無障礙空間公園 邀銀髮族、身障者給建議
新竹縣在去年9月啟動打造22座特色公園，為了特色公園的規畫設計，在去年舉辦多場兒童參與式工作坊及專家學者論壇，廣納各方意見做為公園設計建議，縣府為了進一步實現公民參與，在本月5日將再舉辦工作坊，邀請身心障礙、銀髮族前來參與提供意見，希望讓特色公園無障礙空間的規畫更符合使用者需求。
縣長楊文科表示，為讓民眾擁有更多休閒運動與遊憩空間，縣府投入2億元經費，希望在3年內打造22座特色公園，也重視各族群的使用者的需求，收集不同年齡層的民眾意見，做為公園規畫參考，在已舉辦的兒童參與式工作坊獲得不錯回響，因此進一步希望讓身障者也能表達意見需求。
縣府將在1月5日於新竹縣身心障礙福利服務中心「合好一起錸」舉辦「有愛無礙」參與式公園規畫工作坊，同時邀請身心障礙、銀髮族群，以及關心相關議題的民眾參加、發表意見，讓未來的公園能更符合不同年齡層、身體狀況、階級的人群。
產發處則說明，「有愛無礙場」參與式公園規畫工作坊在5日上午10點30分，新竹縣身心障礙福利服務中心3樓舉行，透過專家介紹公園環境及設施設備，以及與參與者、社工、照服員共同討論，由眾人依據使用行為提供建議， 最後將歸納公園設計相關建議給規畫單位參考。
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