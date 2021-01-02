快訊

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺蜜雪兒身邊擔心回不去了

電子圍籬1.0和2.0差在哪？ 除了監測對象不同還有這些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北仁德立體停車場元旦連假趕工 希望搶農曆年前完工

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北停13停車場又稱仁德停車場，位處仁德街與仁孝街口，未來可供200多輛汽車、100多輛機車停放。記者巫鴻瑋／攝影
竹北停13停車場又稱仁德停車場，位處仁德街與仁孝街口，未來可供200多輛汽車、100多輛機車停放。記者巫鴻瑋／攝影

位於竹北仁德街與仁孝街交叉口的停13立體停車場，因鄰近竹北天后宮與竹北公有市場，過去平面僅94個車位不敷使用，前年12月展開立體化工程，歷經1年多的施工，縣府希望能趕在今年農曆年前完工啟用，預計將有222格汽車位、126格機車位能供民眾使用。

竹北停13立體停車場規畫為地上3層建築，經縣府向交通部爭取6千萬元補助、市公所自籌1億元興建，竹北市公所在進行施工設計時即要求，建築結構需要以5層樓的載重為基礎，也預留未來加蓋空間規畫。

竹北市長何淦銘就表示，因為周遭有許多人潮、車潮聚集點，包含竹北信仰中心天后宮、傳統市場、竹仁國小及中正東路沿線商家，未來停車需求勢必會繼續增加，等立體停車場完工啟用後，會視情況再向中央爭取加蓋的預算。

為了趕在農曆年前完工，停車場工程在元旦連假期間仍加緊施工，竹北市公所就表示，目前立體停車場的施工進度已經超過90%，預計在下個月就能順利完工，未來將導入智慧化停車導引、智慧化停車收費，還會增加性別友善親近車位，以及供電動車充電的綠能車位。

縣府則表示，目前新竹縣有6座停車場在施工中，其中竹北停13仁德停車場及竹東信義停車場都有望在農曆年前完工，希望透過立體停車場的設置，減少民眾隨意在路邊停車的亂象，也能解決因停車亂象造成市區路幅不足的情形。

竹北仁德停車場在加緊施工中，市公所及縣府都希望工程能在農曆年前順利完工。記者巫鴻瑋／攝影
竹北仁德停車場在加緊施工中，市公所及縣府都希望工程能在農曆年前順利完工。記者巫鴻瑋／攝影
竹北停13停車場又稱仁德停車場，位處仁德街與仁孝街口，未來可供200多輛汽車停放。記者巫鴻瑋／攝影
竹北停13停車場又稱仁德停車場，位處仁德街與仁孝街口，未來可供200多輛汽車停放。記者巫鴻瑋／攝影
停車場因鄰近竹北天后宮，過去停車空間每到假日就顯不足，因此才有立體化計畫。記者巫鴻瑋／攝影
停車場因鄰近竹北天后宮，過去停車空間每到假日就顯不足，因此才有立體化計畫。記者巫鴻瑋／攝影

停車場 北市 建築

延伸閱讀

元旦連假第2天 太平山及清水地熱人多啟動管制

元旦連假爆車潮 田尾公路花園業者憂春節更塞

竹北東元醫院一早接生元旦寶寶 縣長送上金鎖片賀禮

竹北人口破20萬 3幸運兒獲好禮

相關新聞

新竹縣為建無障礙空間公園 邀銀髮族、身障者給建議

新竹縣在去年9月啟動打造22座特色公園，為了特色公園的規畫設計，在去年舉辦多場兒童參與式工作坊及專家學者論壇，廣納各方意...

竹北仁德立體停車場元旦連假趕工 希望搶農曆年前完工

位於竹北仁德街與仁孝街交叉口的停13立體停車場，因鄰近竹北天后宮與竹北公有市場，過去平面僅94個車位不敷使用，前年12月...

推動使用者付費 桃園市運動場館收費標準1月上路

桃園市體育局指出，桃園升格以來陸續啟用多座國民運動中心以及各類運動場館與設施，目前相關收費標準已經不敷使用，經通盤檢討後...

獨居少年樂觀克難面對逆境 林智堅親送心願禮物還加碼

新竹市心願卡活動募集到450份禮物，市長林智堅將禮物送到弱勢兒童手中，他說，有的家庭雖外在條件弱勢，卻努力生活想回饋社會...

全國首創！桃園市教師例假日出勤 享加班費福利

以往教師例假日奉派出勤，只能選擇補休且得自理課務，但往往造成教師授課滿堂壓力，桃園市教育局指出，市長鄭文燦體恤教師辛勞，...

水情將轉橙燈 水公司趕辦後龍溪伏流水緊急取水工程

水情嚴峻，苗栗地區降雨創下52年來新低，1月6日起水情燈號調整為橙燈實施減量供水，今年一期作也將停灌，苗栗縣政府呼籲縣民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。