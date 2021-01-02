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竹北仁德立體停車場元旦連假趕工 希望搶農曆年前完工
位於竹北仁德街與仁孝街交叉口的停13立體停車場，因鄰近竹北天后宮與竹北公有市場，過去平面僅94個車位不敷使用，前年12月展開立體化工程，歷經1年多的施工，縣府希望能趕在今年農曆年前完工啟用，預計將有222格汽車位、126格機車位能供民眾使用。
竹北停13立體停車場規畫為地上3層建築，經縣府向交通部爭取6千萬元補助、市公所自籌1億元興建，竹北市公所在進行施工設計時即要求，建築結構需要以5層樓的載重為基礎，也預留未來加蓋空間規畫。
竹北市長何淦銘就表示，因為周遭有許多人潮、車潮聚集點，包含竹北信仰中心天后宮、傳統市場、竹仁國小及中正東路沿線商家，未來停車需求勢必會繼續增加，等立體停車場完工啟用後，會視情況再向中央爭取加蓋的預算。
為了趕在農曆年前完工，停車場工程在元旦連假期間仍加緊施工，竹北市公所就表示，目前立體停車場的施工進度已經超過90%，預計在下個月就能順利完工，未來將導入智慧化停車導引、智慧化停車收費，還會增加性別友善親近車位，以及供電動車充電的綠能車位。
縣府則表示，目前新竹縣有6座停車場在施工中，其中竹北停13仁德停車場及竹東信義停車場都有望在農曆年前完工，希望透過立體停車場的設置，減少民眾隨意在路邊停車的亂象，也能解決因停車亂象造成市區路幅不足的情形。
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