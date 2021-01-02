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推動使用者付費 桃園市運動場館收費標準1月上路

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
推動使用者付費，桃園市運動場館收費標準1月上路，圖為中路足球場。本報資料照片
推動使用者付費，桃園市運動場館收費標準1月上路，圖為中路足球場。本報資料照片

桃園市體育局指出，桃園升格以來陸續啟用多座國民運動中心以及各類運動場館與設施，目前相關收費標準已經不敷使用，經通盤檢討後，全新修訂桃園市運動場館與附屬設施收費標準，今年1月待公告後開始實施，以桃園市3座市級網球場而言，過去2處無收費，未來都將改收場地使用費，每面球場每小時收160元，推行使用者付費機制。

桃園市體育局修訂「桃園市政府體育局運動場館及附屬設施收費標準」，在市立綜合體育館、市立田徑場、青埔棒球場、網球場等指標設施部分，參考台北、新北等鄰近縣市收費情形後，並酌以成本及使用性分析後訂立，去年經議會同意核備，相關收費標準草案已在所轄相關場館及體育局網頁( https://www.dst.tycg.gov.tw/ )上預為公告。

像是桃園市市級的網球場共有3處，分別為中路網球場、中壢網球場、楊梅網球場，目前除中壢網球場有收取照明費情形外，其他2處都無收費，未來將改收取場地使用費。

至於足球場、橄欖球場、沙灘排球場、曲棍球場、籃、排球場等場地的收費基準，只有針對使用場地舉辦或從事相關活動才須收費，除籃、排球場外，沙灘排球場等特殊場地，平日並未開放一般民眾使用。

市府體育局指出，為維護使用者權益與公平性，今年開始落實使用者付費機制後，將加強相關場館維護管理，今年元旦起，相關場館會在開放時間派駐人員進行現場管理，包含清潔、消毒及園藝維護等管理，以完善場館環境與各項相關設施，體育局也會持續針對所轄運動場館設施及各區運動設施進行增設或改善，也盼市民共同維護。

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