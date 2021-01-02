獨居少年樂觀克難面對逆境 林智堅親送心願禮物還加碼

新竹市心願卡活動募集到450份禮物，市長林智堅將禮物送到弱勢兒童手中，他說，有的家庭雖外在條件弱勢，卻努力生活想回饋社會，其中13歲獨居少年阿日樂觀面對逆境積極參與田徑等活動，林智堅見他克難以茶几當書桌，加碼贈書桌鼓勵，並允諾若在體育競賽獲獎，獎金將翻倍，鼓勵他努力向上。

市府連續6年辦心願卡活動，由弱勢孩童許願、市府及市民幫助圓夢，林智堅連日來帶著禮物探訪這些弱勢家庭，市府社會處指出，阿日因雙親失聯，獨居在親戚的房子，獨自生活卻不埋怨，反而感激鄰居、親戚的關心及照料，阿日原本許願有餅乾當禮物就好，與社工討論後改為後背包，希望能背著新包包去外地找照顧他的親戚玩。

8歲的心心希望有文具組，3個弟妹有玩具，心願很簡單，心心的爸爸說，心心很貼心會幫忙照顧弟妹，在他低潮無法支撐下去時，始終是心中最大的支持力量。

社會處指出，心心爸爸對社工協助總是充滿感激，也一直希望有力量可以回饋社會，固定準備水餃分送有需要家庭，讓把愛傳下去，這次也親手準備100顆肉圓分送弱勢家戶，讓林智堅感動「雖然生活困難，卻還是努力想付出回饋社會。」

社會處指出，這些弱勢孩子的心願都不大，所寫下的心願包括樂高積木、蠟筆、棒球手套等，受到疫情影響，有些弱勢家庭收入減少，相對較無法滿足孩子需求，感謝大家發揮愛心，為這群孩子圓夢。