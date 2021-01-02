全國首創！桃園市教師例假日出勤 享加班費福利

以往教師例假日奉派出勤，只能選擇補休且得自理課務，但往往造成教師授課滿堂壓力，桃園市教育局指出，市長鄭文燦體恤教師辛勞，今年2月1日起，只要教師是被學校指派於例假日參加活動者，就可選補休（課務排代）或領取加班費，成全國創舉；對此，桃學產暨桃園市教師會給予市府肯定，也直呼此政策是一份遲來的勞動人權。

桃園市各級學校產業工會暨桃園市教師會指出，以往教師在例假日出勤，事後補償方式為「可自執勤務當日起1年內，依教師需求以小時為單位，自行選擇補休，課務由教師自理」，看似相對給了「補休」，但不合理的是，補休日當天若教師「有課務就得自理」，說白了就是「當天課務處理完後才能補休」，教師得自行調課補課或得自費請代課，明明例假日出勤已提供勞務，又還要完成課務才能補休，等同被剝兩層皮。

桃園市各級學校產業工會暨桃園市教師會指出，去年11月24日函文桃園市教育局，爭取「學校教師因奉派於例假日執行勤務，事後所衍生之補休，所遺留之課務由學校處理並支付課務代理費或給付加班費」，但所得回答均是維持原措施，還好後續經議員劉勝全與市府高層協調，並經桃園市教育審查委員會提案，例假日出勤補償有進展。

桃園市各級學校產業工會理事長梁立鑑與桃園市教師會理事長張瓊方認為，教師勞權需要往前走，尤其教師勞權長期被漠視，政府需要正視改變，不僅是符合勞權精神，也是避免衍生其他爭議，感謝鄭文燦市長重視且改變，願在教師勞權上前進一步。

桃園市教育局指出，教師例假日出勤指定參與活動，可選補休（課務排代）或領加班費，若是於例假日被指定參加各類專業成長研習，市府同意參加人員補休（得課務排代），不另支給加班費；若為教師自由參加性質，則得以補休，但課務需要自理。

至於為學校每學年在非上班時段辦理的例行性活動，像是如校慶、親職日或因法定業務需要，所衍生的補休，教育局說明，此由學校統一規畫辦理，不核支加班費。

市府教育局長林明裕說，補助措施是基於考量教師例假日奉派出勤的辛勞，希望能提供教師更有溫度的支持系統，讓教師於例假日因奉派出勤參與全市各類型活動或專業成長增能研習，也能享有更優質的福利，進而共創桃園市優質教育品質。