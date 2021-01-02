水情將轉橙燈 水公司趕辦後龍溪伏流水緊急取水工程

水情嚴峻，苗栗地區降雨創下52年來新低，1月6日起水情燈號調整為橙燈實施減量供水，今年一期作也將停灌，苗栗縣政府呼籲縣民節水抗旱共體時艱。

縣府水利處指出，旱災中央災害應變中心去年底召開的第5次工作會報，中央氣象局預測今年6月前降雨偏少的機率大，為延長水庫供水時程，需採取進一步節水措施；苗栗實施自來水減量供水初期，將要求每月1000度以上工業大用水戶節水7%，未達到節水目標者將優先進行水表鉛封作業，每月用水量超過1000度以上非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需的用水，減量供水10%並循序漸進至20%，一般家戶每月用水未增加新的用水限制，仍維持夜間減壓供水。

因水情嚴峻，自來水公司已整備啟用原舊有地下水井及重新盤點水利會現有水井評估水量、水質，以供備援水源使用，此外也趕辦苗栗地區「後龍溪伏流水緊急取水工程」，預估可提供每日約0.5萬噸用水，預計1月底完成並供水，目前整備供用水的水源，檢測都符合民生用水標準，苗栗地下水質石灰質含量較其他地區高，水公司將依標準作業程序處理及供水。

水利處指出，苗栗縣水資源回收中心在苗栗、竹南頭份、明德水庫特定區南、北岸共4處設有回收水再利用設施，每日約有 2800噸水量可提供民眾、公司行號及機關使用，回收水使用請避免與人體直接接觸，有需求者可向各水資源回收中心申請，表格公告於縣府全球資訊網抗旱專區，請各單位加強宣導並善加利用。