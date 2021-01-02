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就怕破口釀群聚感染 新竹縣老人福利機構勤演練防疫
新竹縣衛生局與社會處為了防止如國外老人養護機構發生大規模群聚感染的情況發生，針對縣內的住宿型老人福利機構舉行防疫演練，假設出現確診個案就要全機構分流撤離，並全面進行消毒；社會處長李國祿就表示，演練目的是為檢視目前現有作業的適切性，也提高護理人員、住戶對防疫的了解。
縣府衛生局近日選定新竹縣私立長安老人養護中心進行防疫演練，狀況模擬機構內出現1名確診新冠肺炎個案，機構內必須在最短時間內撤離清空，因機構內多為行動不便的長者，因此在動線、分流管制上就顯得更為重要，才能避免過多的接觸讓感染擴大；此外還演練將確診者立即轉送醫院負壓隔離病房的過程，同時隔離潛在感染者並疫調，還要對機構進行封鎖消毒。
社會處長李國祿說，考慮到住宿型老人福利機構屬於群聚感染高風險場域，近期國外也爆發多起老福機構群聚感染的案例，尤其因老人對於新冠肺炎的抵抗力較弱，在感染新冠肺炎後到導致重症的比例更高，因此如何在事前進行防疫，就顯得更為重要。
李國祿表示，社會處與衛生局透過防疫演練，除了可以了解老人福利機構在應對疫情上如何運作，也可以檢視目前現有的防疫計畫適切性，以及針對各機構的防疫物資進行盤點，未來也會持續定期辦理演練，讓不管是公部門或福利機構中的人員能熟悉狀況。
社會處說明，目前新竹縣有19間老人福利機構，收容約1000人，在疫情期間都備有防疫計畫，也落實落實人員出入動線及管制，因防疫需求嚴格，社會處也要求機構視人力進行調派、輪休，熟悉防疫作業流程才能將可能的傷害降到最低。
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