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元旦寶寶舉小國旗賣萌 媽媽：寶寶想一起慶祝

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢宏其婦幼昨天共有12位元旦寶寶出生，男寶寶7位、女寶寶5位。圖／宏其婦幼提供
中壢宏其婦幼昨天共有12位元旦寶寶出生，男寶寶7位、女寶寶5位。圖／宏其婦幼提供

昨天是2021年元旦，許多新生兒選在這天報到。桃園市平鎮區的秉坤婦幼昨天清晨6點多迎接第一位元旦寶寶，截至下午4點許，共迎接4位元旦寶寶出生。生下第一位元旦寶寶的林太太是第一胎，原先預產期在1月23日自由日，沒想到因提早破水、陣痛，寶寶迫不及待地選在1月1日出來與大家一起慶祝元旦。林太太開心之餘說「是寶寶自己選的日子，兩個日子都好，也很有意義」！院方也特別準備小國旗供取景拍照。

中壢宏其婦幼共有12位元旦寶寶出生，男寶寶7位、女寶寶5位，其中自然產6位、剖腹6位，從早上9點多開始，產房接連的接生沒有停過，第一線醫療人員在假日裡仍為了大眾健康忙碌。

蕭姓產婦預產期是1月7日，由於日期相近所以選擇了元旦剖腹下一子，她表示，這是第三胎了前面有三歲的姐姐跟二歲的哥哥，在元旦順利生下老三蕭女士覺得相當欣慰。

鄭姓產婦則是自然產，去年12月28就腹痛來醫院，兩夫妻還在討論寶寶會不會想選在元旦出生，沒想到12月31日晚間11點59分就到醫院其待產，果然生下了元旦寶寶，也是兩夫妻第一次在醫院跨年。寶寶是男孩，第二胎，有個大一歲的哥哥，夫妻很感謝醫護人員辛勞的照顧。

據桃園市衛生局統計，截至昨天下午6點，桃園市已出生的元旦寶寶有64人，男寶寶28人、女寶寶36人，還包含一對雙胞胎寶寶。

宏其婦幼醫院長張紅淇醫師表示，今年受到少子化及新冠疫情影響，去年全台出生總數預估16萬左右，可能會創下最低的新紀錄，今天元旦也只有一組預約剖腹產。結束了混亂紛擾的2020年，新年元旦看到新生寶寶可愛的笑容，為2021年揭開溫馨序幕，也為大家帶來美好與期盼。

有醫院貼心準備小國旗，幫剛出生的寶寶與爸媽合影，別具意義。圖／秉坤婦幼提供
有醫院貼心準備小國旗，幫剛出生的寶寶與爸媽合影，別具意義。圖／秉坤婦幼提供

夫妻 衛生局

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