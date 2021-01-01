新竹縣青年諮詢委員會遴選結果出爐 最快本月開會運作

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府青年事務中心將設青年諮詢委員會，希望透過青年學子的聲音，為縣政施行提供建議。圖／縣府提供
新竹縣府青年事務中心將設青年諮詢委員會，希望透過青年學子的聲音，為縣政施行提供建議。圖／縣府提供

新竹縣政府為強化青年公共參與及促進青年溝通機制，達成培育青年人才多元展能、提供青年參與縣政規畫管道、增進青年福祉與社會發展等目標，特設「新竹縣政府青年諮詢委員會」，首批社會青年代表遴選結果已出爐，共有13人入選，未來委員會成立後，開會討論共識則將成為縣府施政參考。

縣府青年事務中心主任田永元表示，從去年12月1日開始接受各界推薦及自薦社會青年代表，收到近百人報名徵選，每人都需提出影片或書面報告闡述個人對於青年議題的看法，最終13人脫穎而出，將成為新竹縣第一屆青年諮詢委員會成員。

田永元透露，徵選過程其實遭遇許多關說聲音，但縣長楊文科已經下令絕對要公正評選，因此就連青年事務中心本身都無法直接參與青年諮詢委員會代表的評選，而是由涉及青年事務相關的局處首長及外聘專家參與，依據候選人提出的資料，就專業角度選出，因此不會出現私相授受的情況。

縣府教育處長楊郡慈則說，這次參選青年諮詢委員會的社會青年代表都非常優秀，尤其當中有2位原住民代表更是令人印象深刻，平時都積極參與公共事務，而且對於音樂、文化的推廣也不遺餘力，獲得評審們一致認可。

青年事務中心表示，諮詢委員會最快將在1月下旬成立運作，選出的委員代表成員都出身不同鄉鎮，關注議題包括青年事務政策、公共參與、青年成家育兒、多元培力、青年就業創業等，未來每1季至少會召開1次會議，就青年議題展開研討，會議討論結果將交由縣府作為施政建議。

青年 新竹 原住民

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