客家山歌大師徐木珍告別式9日舉辦 客委會將呈總統褒揚

國寶級客家山歌大師徐木珍在上月29日不幸傳出辭世消息，享壽76歲，家屬已決定告別式將在本月9日舉行，新竹縣府感念大師一生對於客家文化無數的貢獻，目前正與客委會研議於告別式當天頒發褒揚狀致贈家屬，客委會則表示全力協助治喪，並呈請總統褒揚，以彰徐木珍對客家音樂文化傳承的成就與貢獻。

客家山歌大師徐木珍為新竹縣芎林鄉人，因幼年感染麻疹卻延誤就醫，導致雙目失明，但對於客家山歌的熱愛，讓他在7歲就能唱出有板、有調的客家山歌，對於民間曲調也都能信手捻來，客家3大調，老山歌、山歌子、平板等，都能將其融入客家九腔十八調中。

縣長楊文科在昨日前往靈堂上香，楊文科表示，徐木珍老師是他心中十分尊敬的前輩，過去也曾給他珍貴的建議與鼓勵，且徐老師多年來致力於無形文化資產「客家山歌說唱」傳統表演藝術的展演、推廣及傳習工作，對客家音樂的傳承貢獻卓越、影響深遠。

徐木珍家屬表示，徐木珍生前是個喜歡熱鬧的人，所以告別式也會以溫馨又熱鬧的形式舉辦，送他人生最後一段路，客委會則承諾全力協助家屬治喪，目前規畫以音樂為主題舉辦告別式，縣府則表示告別式當天預計頒發褒揚狀，感謝徐木珍老師對客家山歌音樂的貢獻。