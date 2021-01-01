竹北東元醫院一早接生元旦寶寶 縣長送上金鎖片賀禮

2021年第一天新竹東元醫院就有多名新生兒搶當元旦寶寶，拔得頭籌的是在今天凌晨0時26分出生的男嬰，截自晚間6點一共有2男6女新生兒出生，還有1名產婦在晚間才趕到醫院待產，直呼「寶寶已經等不及了」，目前東元醫院產房已隨時準備接生，再迎接一名元旦寶寶。

東元醫院表示，拿下今年醫院第一名出生的冠軍男嬰在凌晨0時26分誕生，體重有3075公克，十分健康，亞軍則由0時46分出生的女嬰拿下，體重也有2720公克，此外季軍則是凌晨1點10分誕生的男嬰，爸媽開心不已，因為這已經是家中第三胎寶貝，還能拿到縣府的補助獎勵金5萬元。

縣長楊文科一早就到醫院探視，其中1點10分誕生的男嬰媽媽，就正好是東元醫院員工，楊文科直接送上金鎖片及育兒用品祝賀，還要這對年輕爸媽繼續努力，男嬰媽媽則表示，自己的3個孩子都是在東元醫院出生，相當開心老三能是元旦寶寶，平安健康就很幸福。

東元醫院院長黃忠山院則自豪，東元醫院是新竹縣唯一的周產期照護中心，也是新竹縣唯一設有新生兒加護病房及新生兒中重度病房的醫院，更是新竹縣唯一具有具備重度級緊急醫療救護能力的醫院，能提供給產婦及新生兒最高品質的醫療照護及緊急醫療服務。