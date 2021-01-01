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行政機關認定萊劑自治條例違憲？藍委：不是政院說了算

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新竹縣元旦誕生24名新生兒 縣府鼓勵生育祭出獎金

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院元旦有6名新生兒出生，讓醫護也十分高興。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院元旦有6名新生兒出生，讓醫護也十分高興。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹縣出生率位居全國前列，去年平均每天都有11名新生兒誕生，今年2021第一天，新竹縣元旦寶寶就有至少24名出生，縣長楊文科一早就到醫院探視送上祝賀，還不忘提醒第一胎就有1萬元新生兒營養補助，第四胎以上更直接補助10萬元，希望能進一步刺激生育率，鼓勵年輕父母增產報國。

據統計截至1日晚間9點，新竹縣共有24名元旦寶寶出生，其中育禾婦幼診所更拿下新生兒出生數冠軍，有9名新生兒都是在這出生，東元綜合醫院則以8名元旦寶寶緊追其後，另外中國醫藥大學附設醫院新竹分院也有6名元旦寶寶，以及竹仁婦幼診所也有1名元旦寶寶出生。

縣長楊文科一早前往東元醫院探視，除了送上新生兒賀禮，還不忘宣傳設籍新竹縣的父母可以申請「新生兒營養補助」，第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元，四胎以上更補助10萬元，希望能鼓勵生育、降低養育照顧與經濟負擔。

縣府衛生局則提醒，新生兒出生3個月內要進行聽力篩檢，以及新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，其中肺炎鏈球菌疫苗從新生兒出生起滿2月、4月、12月到15月各接種1劑，才可以有效預防肺炎鏈球菌所引起的疾病。

中國醫藥大學新竹附設醫院元旦有6名新生兒出生，讓醫護也十分高興。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院元旦有6名新生兒出生，讓醫護也十分高興。圖／中醫大新竹附醫提供

新生兒 新竹

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