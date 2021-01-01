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大溪慈湖水舞2.0 元旦推出兩新曲、水型

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
市府風管處大溪水舞編制2首全新曲目及設計搭配的水型，第1首新曲「春之頌圓舞曲」今晚搶先登場。圖／風管處提供
市府風管處大溪水舞編制2首全新曲目及設計搭配的水型，第1首新曲「春之頌圓舞曲」今晚搶先登場。圖／風管處提供

大溪慈湖國際級水舞表演，搭配氣勢磅礡的獨創音樂「Formosa Taiwan」，及園區周邊光環境營造，去年10月演出後即造成轟動，短短三個月已有20萬人次造訪，為使熱潮持續，市府風管處編制2首全新曲目及設計搭配的水型，第1首新曲「春之頌圓舞曲」今晚搶先登場。

2首新曲及搭配的水型，於2021年元旦發表第1首新曲「春之頌圓舞曲」，曲風典雅大方、旋律柔順輕快，讓遊客恣意徜徉慈湖山水風光，享受聲光色視聽升級，而第2首新曲「新春喜洋洋」，歌格活潑歡樂，預定在大年初一（2月12日）接力發表；水舞曲目各自搭配不同水型及燈光變化，將提供多元的視覺及聽覺感受。

新曲發表後平日3場次及假日8場次，以原曲「Formosa Taiwan」及兩首新曲輪替播放。配合冬季天色變化，自元旦起，平日演出提前至17點30分、18點30分、19點30分三個時段，另假日時段將有不同造型風格的胖卡餐車，進駐慈湖水岸舞台草坪區，提供慈湖遊客中心販賣的特色餐點，還能合影留念。元旦連假期間，也安排桃園在地樂團於下午4點半到8點半，進行舞台表演。

今年北橫攝影比賽，也配合水舞表演規畫「慈湖水岸舞台水舞組」，比賽總獎金6萬元，作品拍攝日期須攝於去年10月1日至今年3月30日之間，另徵件時間自今年3月10日起至31日止，歡迎民眾一同拍出心目中最美最奇幻的水舞美景。

風管處長廖育儀表示，慈湖園區為銜接大溪市區與復興各景區的重要節點，建議民眾可於白天至大溪市區逛老街、參觀木藝博物館、公會堂等進行歷史文化體驗之旅，下午再安排到慈湖欣賞衛兵交接典禮，傍晚欣賞嶄新水舞曲目；亦可選擇白天前往復興區角板山、小烏來、羅浮、拉拉山等景區欣賞自然美景後，再下山至慈湖欣賞水舞之順遊行程，共同體驗新年度的慈湖水舞活動2.0升級版。

另重新整修之角板山行館，將在1月出全新開放，並於1月9、10、16、17日四天，舉辦2021角板山行館梅花季活動，亦是精采可期。

市府風管處大溪水舞編制2首全新曲目及設計搭配的水型，第1首新曲「春之頌圓舞曲」今晚搶先登場。圖／風管處提供
市府風管處大溪水舞編制2首全新曲目及設計搭配的水型，第1首新曲「春之頌圓舞曲」今晚搶先登場。圖／風管處提供
市府風管處大溪水舞編制2首全新曲目及設計搭配的水型，第1首新曲「春之頌圓舞曲」今晚搶先登場。圖／風管處提供
市府風管處大溪水舞編制2首全新曲目及設計搭配的水型，第1首新曲「春之頌圓舞曲」今晚搶先登場。圖／風管處提供

慈湖 角板山 攝影比賽

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