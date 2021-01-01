航空城迫遷憂鬱老人增 老了竟要背房貸？

桃園航空城徵收戶，去年在即將失去家園和背債重建的焦慮中度過。面對桃園市政府今年4月就要公告第一批優先搬遷區，不少居民怨聲載道，指地方上物複估進度緩慢，且漏估、錯估問題多。有市議員警告，除了之前傳出有老農自殺，現在區內很多老人家因為壓力憂鬱罹病，有意爭取總統大位的桃園市長鄭文燦，至少要做讓迫遷戶不背債重建家園。

桃園市公民監督聯盟陣線祕書長江裕福說，航空城土地徵收最大問題是，多數居民是被迫搬遷，結果卻要負債重建，對早已沒在工作的老人、經濟不富裕的居民，根本蓋不回或買不起原來居住坪數的家。

大園區民進黨籍市議員游吾和也為徵收戶抱不平，表示地上物複估「零零落落」，不少居民向他抱怨低估、漏估，勢必還要再重新查估。他最不能接受的是，明明是政府要推自償性的開發案，政府不能為老百姓創造財富就算了，竟然還幫人民創造負債。

國民黨籍大園區市議員徐其萬也提醒，除了複估價格、補償是否合理等問題，去年起因為疫情，很多外勞進不來。隨著徵收期程步步逼近，接下來航空城有大量安置宅或重建宅同時動工興建，勢必碰到缺工、缺料情形，政府要提早思考解決這些問題。