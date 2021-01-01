快訊

學不乖 五月天開場又逮自主健康管理者

五月天演唱會再現1自主健康管理者 五迷痛批：老鼠屎！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市創立占用專用停車格舉報系統 裁罰破千件

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市交通局前年8月啟用停車場占用專用停車格舉報系統，民眾可直接掃描檢舉，迄今受理4645案、裁罰1115件，違者最高罰1200元。記者張裕珍／攝影
桃園市交通局前年8月啟用停車場占用專用停車格舉報系統，民眾可直接掃描檢舉，迄今受理4645案、裁罰1115件，違者最高罰1200元。記者張裕珍／攝影

違規停車占用公車停靠區或占用身障、婦幼專用車格屢見不鮮，尤其婦幼專用車格遭占用讓不少帶著年幼孩童出門的家長氣炸，市府交通局前年8月啟用停車場占用專用停車格舉報系統，並在停車場專用車格旁設系統QR-Code連結供檢舉，1年多來迄今受理4645案、裁罰1115件，又以檢舉無證停放婦幼車格為大宗，違者最高可罰1200元。

交通部訂定孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法在2018年6月上路，桃園市配合中央法規畫設專用車格，領有專屬停車識別證者才能停放，但不少民眾貪方便違規占用，不時引起停車場口角糾紛，或有車輛被塗鴉「請勿亂停婦幼車位」等惹議。

桃園市交通局為嚇阻專用車格遭有心人士占用，首創建置「占用專用停車格舉報系統」，無論是停車場管理員還是其他民眾，只要發現擋風玻璃未放識別證的車輛占用身障或是婦幼專用停車格，都可立刻拍下違規照片，並掃描車格旁的QR-Code舉報。

交通局指出，民眾透過系統檢舉也必須填寫自己的姓名、手機、電子信箱等資料，交通局受理後會進一步檢視違規資料是否屬實，違者可依停車法裁處600元至1200元；該舉報系統啟用1年多受理4645件，扣除無效舉發等案件，有1115件進入裁罰程序。

交通局進一步說明，1115件進入裁罰的案件，僅1成多、127件為檢舉占用身障專用車格，其餘將近9成檢舉案都是檢舉婦幼車格，顯見占用婦幼車格情形相對嚴重，市府交通局累計開出836件裁處書，含身障車格125件，其中628件已經繳清，至於未在期限內繳清，將送行政執行署強制執行，可扣薪水或存款，請民眾多加注意勿以身試法。

停車場 身障

延伸閱讀

桃園2停車場獲前瞻3.91億元補助 最快今年開工

林口長庚公車格設檢舉違停條碼展成效 桃市將擴大設置

津貼沒了 身障婦問「老母怎養我」

元旦當天！台中路外、平面汽機車停車格暫停收費

相關新聞

航空城迫遷憂鬱老人增 老了竟要背房貸？

桃園航空城徵收戶，去年在即將失去家園和背債重建的焦慮中度過。面對桃園市政府今年4月就要公告第一批優先搬遷區，不少居民怨聲...

大溪慈湖水舞2.0 元旦推出兩新曲、水型

大溪慈湖國際級水舞表演，搭配氣勢磅礡的獨創音樂「Formosa Taiwan」，及園區周邊光環境營造，去年10月演出後即...

桃市創立占用專用停車格舉報系統 裁罰破千件

違規停車占用公車停靠區或占用身障、婦幼專用車格屢見不鮮，尤其婦幼專用車格遭占用讓不少帶著年幼孩童出門的家長氣炸，市府交通...

桃園市64名元旦寶寶報到 小娃兒舉小國旗賣萌

今天是2021年1月1日，元旦寶寶陸續來報到，桃園市衛生局統計，截至今天下午6點，桃園市已出生的元旦寶寶有64人，男寶寶...

國有林辦活動竟私闢山徑掛布條 林管處：可依法論處

新竹林區管理處最近接獲民眾反映，有團體在國有林地內擅自砍草整地舉辦越野跑活動，甚至私自進入國有森林開闢山徑，掛設活動布條...

竹市都城隍廟廣場將科技執法 取締中山路並排停車

新竹市政府與市警局交通大隊規畫在都城隍廟前廣場，建置自動辨識違規停車科技執法設備，加強取締廣場大客車臨停區違停占用及中山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。