桃市創立占用專用停車格舉報系統 裁罰破千件

違規停車占用公車停靠區或占用身障、婦幼專用車格屢見不鮮，尤其婦幼專用車格遭占用讓不少帶著年幼孩童出門的家長氣炸，市府交通局前年8月啟用停車場占用專用停車格舉報系統，並在停車場專用車格旁設系統QR-Code連結供檢舉，1年多來迄今受理4645案、裁罰1115件，又以檢舉無證停放婦幼車格為大宗，違者最高可罰1200元。

交通部訂定孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法在2018年6月上路，桃園市配合中央法規畫設專用車格，領有專屬停車識別證者才能停放，但不少民眾貪方便違規占用，不時引起停車場口角糾紛，或有車輛被塗鴉「請勿亂停婦幼車位」等惹議。

桃園市交通局為嚇阻專用車格遭有心人士占用，首創建置「占用專用停車格舉報系統」，無論是停車場管理員還是其他民眾，只要發現擋風玻璃未放識別證的車輛占用身障或是婦幼專用停車格，都可立刻拍下違規照片，並掃描車格旁的QR-Code舉報。

交通局指出，民眾透過系統檢舉也必須填寫自己的姓名、手機、電子信箱等資料，交通局受理後會進一步檢視違規資料是否屬實，違者可依停車法裁處600元至1200元；該舉報系統啟用1年多受理4645件，扣除無效舉發等案件，有1115件進入裁罰程序。

交通局進一步說明，1115件進入裁罰的案件，僅1成多、127件為檢舉占用身障專用車格，其餘將近9成檢舉案都是檢舉婦幼車格，顯見占用婦幼車格情形相對嚴重，市府交通局累計開出836件裁處書，含身障車格125件，其中628件已經繳清，至於未在期限內繳清，將送行政執行署強制執行，可扣薪水或存款，請民眾多加注意勿以身試法。