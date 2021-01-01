桃園市64名元旦寶寶報到 小娃兒舉小國旗賣萌

今天是2021年1月1日，元旦寶寶陸續來報到，桃園市衛生局統計，截至今天下午6點，桃園市已出生的元旦寶寶有64人，男寶寶28人、女寶寶36人，還包含一對雙胞胎寶寶，64名元旦寶寶已比去年元旦1整天還要多，有醫院貼心準備小小國旗，幫剛出生的寶寶取景拍照，賣萌模樣可愛，還有媽媽開心分享，寶寶選擇元旦出生，別具意義。

桃園市衛生局指出，去年元旦1整天迎來63名元旦寶寶，包含35名男寶、28名女寶，包含一對雙胞胎，今天2021年元旦迎來的元旦寶寶更多，到現在已有64名元旦寶寶出生，其中有27名寶寶是剖腹產出，還有31名媽媽在待產中，也有機會生下元旦寶寶。