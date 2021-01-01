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桃園市64名元旦寶寶報到 小娃兒舉小國旗賣萌

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
林小弟弟提前在元旦報到，讓媽媽又驚又喜，醫院也準備小國旗，讓小寶寶賣萌。圖／桃園市衛生局提供
林小弟弟提前在元旦報到，讓媽媽又驚又喜，醫院也準備小國旗，讓小寶寶賣萌。圖／桃園市衛生局提供

今天是2021年1月1日，元旦寶寶陸續來報到，桃園市衛生局統計，截至今天下午6點，桃園市已出生的元旦寶寶有64人，男寶寶28人、女寶寶36人，還包含一對雙胞胎寶寶，64名元旦寶寶已比去年元旦1整天還要多，有醫院貼心準備小小國旗，幫剛出生的寶寶取景拍照，賣萌模樣可愛，還有媽媽開心分享，寶寶選擇元旦出生，別具意義。

桃園市衛生局指出，去年元旦1整天迎來63名元旦寶寶，包含35名男寶、28名女寶，包含一對雙胞胎，今天2021年元旦迎來的元旦寶寶更多，到現在已有64名元旦寶寶出生，其中有27名寶寶是剖腹產出，還有31名媽媽在待產中，也有機會生下元旦寶寶。

元旦寶寶接連出生，讓不少醫院嬰兒室喜氣洋洋，相當熱鬧，有媽媽原訂預產期為1月23日自由日，沒想到提前破水、陣痛，肚中男寶寶迫不及待選在元旦當天誕下，讓媽媽又驚又喜，開心地說「是寶寶自己選的日子，兩個日子都好，也很有意義」！

吳先生和張姓妻子開心迎接第2胎男寶，夫妻倆開心和孩子留下溫馨合影。圖／桃園市衛生局提供
吳先生和張姓妻子開心迎接第2胎男寶，夫妻倆開心和孩子留下溫馨合影。圖／桃園市衛生局提供

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