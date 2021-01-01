快訊

元旦連假第2天防15大地雷路段 北返南下這時段出發

影／元旦出遊梅嶺返家在南橫路上撞護欄 已知1死2命危

國有林辦活動竟私闢山徑掛布條 林管處：可依法論處

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新竹林管處提醒大眾，在國有林區辦集眾或競賽型活動，必須以既有步道及林道為限，且必須申請許可。示意圖／報系資料照
新竹林管處提醒大眾，在國有林區辦集眾或競賽型活動，必須以既有步道及林道為限，且必須申請許可。示意圖／報系資料照

新竹林區管理處最近接獲民眾反映，有團體在國有林地內擅自砍草整地舉辦越野跑活動，甚至私自進入國有森林開闢山徑，掛設活動布條與指示牌誌，嚴重影響自然景觀；新竹林管處提醒，在國有林區辦理集眾群體或競賽型運動活動，必須以既有步道及林道為限，且須事先申請許可始得辦理，以免衝擊自然林相及豐富的生態環境。

新竹林管處表示，越來越多國人樂於走入山林，同時也發展出多元體驗模式，除健行登山，也有越野跑步、自行車等新型態活動，但近日有民間團體規畫在新竹處轄區的國有森林內辦越野跑活動，不但未先申請許可就對外大肆宣傳，且私自進入國有森林開闢山徑，並掛設活動布條與指示牌誌，嚴重影響自然景觀，有違無痕山林原則，更干擾珍貴的原始林生態。

新竹林管處表示，發現上述情況後，除派員先拆除布條及指示牌誌，也針對現場傷害森林植物、丟棄廢棄物等行為蒐證，如涉違反森林法相關規定，將依法論處。

新竹林管處並提醒，民間舉辦活動，地點如果涉及原住民族地區與傳統領域，也應知會並尊重在地部落，避免影響居民日常生活與工作；民間團體如規畫在國有森林舉辦運動賽事或大型活動，應先備妥活動計畫，述明環境維護整備、醫療安全措施、緊急應變處理等相關資料，向轄管的林管處提出申請，在未獲許可前，請勿進行任何活動場域的環境整理或設施施設作業，違者可依森林法論處。

新竹 越野 原住民

延伸閱讀

戒茂斯至嘉明湖多處營火痕跡 林管處籲勿引火

網友瘋傳手繪撲克牌後天開賣！ 只有這三個地方買的到

保育國蝶先復育檫樹 台灣檫樹的美麗與哀愁報你知

台灣檫樹導覽講座報名開始 林務局邀民眾感受觀霧之美

相關新聞

國有林辦活動竟私闢山徑掛布條 林管處：可依法論處

新竹林區管理處最近接獲民眾反映，有團體在國有林地內擅自砍草整地舉辦越野跑活動，甚至私自進入國有森林開闢山徑，掛設活動布條...

竹市都城隍廟廣場將科技執法 取締中山路並排停車

新竹市政府與市警局交通大隊規畫在都城隍廟前廣場，建置自動辨識違規停車科技執法設備，加強取締廣場大客車臨停區違停占用及中山...

元旦報喜 苗栗大千醫院下午迎來第一個元旦寶寶

今天是元旦，苗栗市大千綜合醫院下午迎來院內第一個「元旦寶寶」，目前院內還有3名產婦待產中，頭份市為恭紀念醫院目前也有1名...

大溪香光山寺 元旦捐贈桃消防局救護車

香光山寺位於桃園市大溪區，協助偏鄉弱勢小學翻轉教育，連續三年獲國際認證的「教學創新優等獎」並多次獲內政部社會教化績優獎。...

苗縣長照中心新增通霄分站 提供在地服務

苗栗縣政府長期照護管理中心即日起在通霄鎮衛生所2 樓設置長照中心分站，提供「單一窗口」讓在地或鄰近地區社區照顧關懷據點、...

逛街買菜無障礙 頭份中正路騎樓整平逾450公尺

苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程已完工，共90戶改善，長度超過450公尺，縣府表示今年將持續向中央爭取預算辦理騎樓整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。