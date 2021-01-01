國有林辦活動竟私闢山徑掛布條 林管處：可依法論處

新竹林區管理處最近接獲民眾反映，有團體在國有林地內擅自砍草整地舉辦越野跑活動，甚至私自進入國有森林開闢山徑，掛設活動布條與指示牌誌，嚴重影響自然景觀；新竹林管處提醒，在國有林區辦理集眾群體或競賽型運動活動，必須以既有步道及林道為限，且須事先申請許可始得辦理，以免衝擊自然林相及豐富的生態環境。

新竹林管處表示，越來越多國人樂於走入山林，同時也發展出多元體驗模式，除健行登山，也有越野跑步、自行車等新型態活動，但近日有民間團體規畫在新竹處轄區的國有森林內辦越野跑活動，不但未先申請許可就對外大肆宣傳，且私自進入國有森林開闢山徑，並掛設活動布條與指示牌誌，嚴重影響自然景觀，有違無痕山林原則，更干擾珍貴的原始林生態。

新竹林管處表示，發現上述情況後，除派員先拆除布條及指示牌誌，也針對現場傷害森林植物、丟棄廢棄物等行為蒐證，如涉違反森林法相關規定，將依法論處。

新竹林管處並提醒，民間舉辦活動，地點如果涉及原住民族地區與傳統領域，也應知會並尊重在地部落，避免影響居民日常生活與工作；民間團體如規畫在國有森林舉辦運動賽事或大型活動，應先備妥活動計畫，述明環境維護整備、醫療安全措施、緊急應變處理等相關資料，向轄管的林管處提出申請，在未獲許可前，請勿進行任何活動場域的環境整理或設施施設作業，違者可依森林法論處。