聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市都城隍廟廣場將科技執法 取締中山路並排停車
新竹市政府與市警局交通大隊規畫在都城隍廟前廣場，建置自動辨識違規停車科技執法設備，加強取締廣場大客車臨停區違停占用及中山路違規並排停車，維護廣場周邊、中山路交通順暢與行人通行安全，是繼新竹火車站後第2處採用科技執法的路段。
交通隊指出，火車站前臨停空間有限，車輛長時間占用或違停常造成站前交通壅塞，甚至回堵至中華路影響交通順暢及安全，交通隊在站前設置違停自動偵測系統，結合全景及車牌辨識攝影機，臨停逾3分鐘或違停將自動擷圖開罰，已展開宣導，預計台灣燈會後開始科技執法。
交通隊指出，新竹都城隍廟廣場過去周圍動線紊亂，行人、汽機車交雜，市府去年8月完成城隍廟廣場環境大改造，成為都城隍廟舉辦慶典儀式的重要場地，也是步行城市計畫的重要核心，假日觀光人潮多，周邊也實施假日行人徒步區管制。
不過，廣場邊大客車臨停區常有車輛違停占用，且中山路車流量大，違停甚至並排停車都影響交通順暢與安全，因此規畫科技執法，將建置與火車站前一樣的自動辨識違規停車科技執法設備。
交通隊指出，將在中山路與北門街轉角號誌桿架設違規偵測系統，針對大客車臨停區違規占用的車輛逕行舉發，同時偵測中山路違規並排停車車輛，在監控範圍會自動偵測並記錄時間、影像與車牌辨識等資料，傳送至警局的後端管理平台判斷違規事實與舉發，系統已完成採購，近期將施工，未來開始執法也會有宣導期。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言