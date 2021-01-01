元旦報喜 苗栗大千醫院下午迎來第一個元旦寶寶

今天是元旦，苗栗市大千綜合醫院下午迎來院內第一個「元旦寶寶」，目前院內還有3名產婦待產中，頭份市為恭紀念醫院目前也有1名自然產的孕婦待產，預計今天也會誕生一個元旦寶寶。

大千綜合醫院表示，39歲吳姓孕婦因前置胎盤選擇剖腹產，元旦下午平安誕下男寶寶，是大千今年第一位誕生的元旦寶寶。

負責接生的大千婦產科主任周志恆表示，正常胎盤會附著在子宮腔前壁、後壁或頂部的內膜組織，但胎盤如果附著在子宮頸附近，就稱為前置胎盤，有前置胎盤的產婦若以自然產方式生產，會因子宮頸擴張發生大出血風險，因此建議剖腹產較安全；下午產下元旦寶寶的吳姓婦人是第2次生產，與醫師討論後，挑選接近預產期的日子接受剖腹產，剛好就選在元旦，平安順利地生下健康寶寶。