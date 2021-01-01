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大溪香光山寺　元旦捐贈桃消防局救護車

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
香光山寺今天元旦舉行大殿動土暨鐘樓啟用典禮，同時捐贈桃園市消防局1台救護車，祈求全球疫情早日平息。圖／消防局提供
香光山寺今天元旦舉行大殿動土暨鐘樓啟用典禮，同時捐贈桃園市消防局1台救護車，祈求全球疫情早日平息。圖／消防局提供

香光山寺位於桃園市大溪區，協助偏鄉弱勢小學翻轉教育，連續三年獲國際認證的「教學創新優等獎」並多次獲內政部社會教化績優獎。寺方今天元旦舉行大殿動土暨鐘樓啟用典禮，同時捐贈桃園市消防局1台救護車，祈求全球疫情早日平息。

市長鄭文燦今天參加動土典禮時表示，香光尼僧團2002年在方丈悟因法師的帶領下，選擇在大溪興建香光山寺，寺院依山傍水環境清幽，讓所有僧團及信眾能在大自然中體會佛法，是很好的佛學教育基地。今天與眾僧團共同敲鐘祈福，祈願世界和平、眾生平安。

鄭文燦也說，香光山寺以僧伽教育為核心，多次榮獲內政部及桃園績優公益宗教團體獎。在今天典禮中，方丈悟因法師及全體香光尼僧團也秉持造福鄉里的善念，集結虔誠信眾的愛心善款捐贈救護車，用行動支持消防局的救護工作，希望藉由捐贈善舉帶動更多人投入公益，市府消防團隊將妥善運用捐贈的救護車輛，挽救更多寶貴生命。

救護車 法師 鄭文燦

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