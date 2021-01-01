苗縣長照中心新增通霄分站 提供在地服務

苗栗縣政府長期照護管理中心即日起在通霄鎮衛生所2 樓設置長照中心分站，提供「單一窗口」讓在地或鄰近地區社區照顧關懷據點、通苑鄉親，就近諮詢完整性長期照顧服務。

苗栗縣長照中心指出，社會人口老化，失能人口也逐漸增加，為減輕照顧負擔及滿足多樣性的照顧需求，讓民眾能獲得適切照顧服務，縣府積極提供縣民完整且便利的長照服務，長照中心先前已在頭份市衛生所、南庄鄉衛生所、獅潭鄉衛生所及泰安鄉衛生所設立長照中心辦公室，提供苗北地區及偏遠地區鄉親申請照顧服務的可近性。