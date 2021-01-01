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逛街買菜無障礙 頭份中正路騎樓整平逾450公尺

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程已完工，共90戶改善，長度超過450公尺，縣府表示今年將持續向中央爭取預算辦理騎樓整平專案，以苗栗市、竹南鎮、頭份市等地示範工程經驗再推廣至各鄉鎮，讓苗栗縣無障礙生活環境更完善，提供行動不便者優質的步行環境，建構慢活健康的山城。

縣府表示，這項騎樓整平工程計畫將原有高低落差的騎樓順平，並將騎樓前與路面接壤處全改成斜坡，鋪設的新磁磚具備美觀與止滑功能，花色樣式統一，而且好清潔，不僅方便長輩輪椅及嬰兒車行進，也讓整體街道景觀更明亮美觀。

頭份市中正路騎樓整平工程獲內政部營建署補助379萬元，縣府配合款61萬7000元，總經費約440萬元，施作完成中正路7至189號、36至198號，改善戶數高達90戶，長度超過450公尺，為避免店家生意受到影響，這項工程在1個半月內就施作完成，讓店家能歡喜迎接農曆新年。

苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市中正路商圈的騎樓整平工程完工，改善長度超過450公尺。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 內政部

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