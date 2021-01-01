苗栗元旦升旗 數千民眾迎第一道曙光

2021年來臨，苗栗縣政府今天清晨6點在縣府前廣場舉辦元旦升旗典禮，縣內各界機關團體、學校及民眾數千人與會，在晨曦中揮舞著國旗迎接新年，苗栗縣長徐耀昌展望未來，強調將秉持「創新、求變、接地氣」施政理念，穩健務實的推動各項政策，打造苗栗成為宜居宜遊的觀光科技大縣。

升旗典禮依中央的防疫要求進行，會中安排表演，邀榮興客家採茶劇團、新住民「印尼原鄉人歌舞團」、原住民特色的「舊匠樂團」演出，摸彩獎品包括iPhone 12、43吋液晶顯示器、空氣清淨機、洗衣機、行李箱、變速腳踏車、負離子吹風機、智慧音箱、咖啡機、小米手環、保蘚盒、旅行登山包等12個獎項共計544個摸彩品，徐耀昌還當場加碼1支iPhone 12手機助興。