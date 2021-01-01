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影／苗栗致力石虎保育 2020年路殺事件銳減至8隻

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府加強石虎保育，去年路殺死亡意外大幅減少。圖／農委會特生中心提供
苗栗縣政府加強石虎保育，去年路殺死亡意外大幅減少。圖／農委會特生中心提供

苗栗縣前年有多達24隻石虎因路殺死亡，經縣府及相關單位加強設置生態防護設施、推動生態給付等連串石虎友善措施，2020年石虎因路殺死亡銳減為8隻，路殺事件明顯減少。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，石虎為覓食活動，不可避免要穿越綿密的公路網，但多數既存的公路都是依地形或人類使用需求而闢建，當年並無生態檢核制度，即使未曾發生過路殺的道路，仍然有可能發生路殺，想要改善石虎路殺，必須要以石虎受路殺威脅程度、道路結構與周圍環境提出適宜的改善對策，並連結石虎棲地的營造保護，並非在短期內就可完成，且需龐大經費支持。

自然生態保育科表示，2019年苗栗縣發生23起石虎路殺意外，造成24隻石虎死亡，其中140縣道就發生7件，2020年全縣各地石虎路殺降為9起，共8隻石虎死亡，1隻搶救成功後野放，尤其140縣道僅發生1件，縣內石虎路殺死亡數量大幅減少。

自然生態保育科分析石虎路殺死亡減少，原因包括民眾保育意識抬頭，加上道路設施改善，例如設置防護網、動物友善通道等，都有助於保護石虎免於路殺意外，另外林務局辦理生態給付，也提升農民保育石虎觀念。

保育科指出，近3年縣府在林務局及公路總局經費挹注下，展開苗栗縣大尺度石虎路殺風險評估研究調查，並依研究成果，陸續完成苗29線友善環境動物通道工程、苗140線生物擇要防護工程、防止石虎路殺設施建置計畫及老庄溪跨河野生動物通道工程，避免石虎路殺的改善成效已漸浮現；未來縣府仍會持續關注推動石虎路殺改善，有新政策推出將立即公佈於農業處網站石虎保育專區，請鄉親支持，期待新的一年不再有石虎路殺事件發生。

石虎 苗栗縣 生態保育

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