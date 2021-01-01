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桃園元旦升旗典禮 鄭文燦：持續打造宜居宜業的城市
2021桃園元旦升旗典禮今早在楊梅區四維公園登場，由於近日疫情升溫，縮小規模舉行，取消民眾入場，典禮前先由憲兵隊帶來禮槍表演，隨後由四人儀隊領著國旗進場，早上8點舉行升旗典禮，由歌手曾昱嘉領唱國歌，隨國旗緩緩升起，桃園市長鄭文燦與市府主管、區長等人，屏氣凝神齊唱。鄭文燦致詞時表示，將持續努力將桃園打造為宜居宜業的城市。
今年元旦取消民眾入場，由桃園市長鄭文燦率市府主管、區長等人參與，民眾可於「桃園事臉書粉絲專頁」觀看升旗直播。
升旗結束後，鄭文燦致詞表示，2020年是非常難忘的一年，全世界因為疫情而改變，人們的生活也變得不一樣，但台灣人展現韌性，政府展現效率與應變能力，人民也展現公民美德，民間及產業共同投入防疫，讓台灣在防疫成績寫下紀錄，獲世界肯定；今天是2021年嶄新的開始，期盼新的一年疫情退散，世界能夠恢復正常運轉，市府團隊亦將全力以赴完成各項市政工作，將桃園打造為宜居宜業的城市。
鄭文燦也說，桃園在過去6年歷經非常大的轉變，人口成長21萬人，是全國人口成長最快的城市，包括建設、投資及城市的認同感都大幅提升，感謝所有市民朋友的支持。在新的一年中，市府團隊將在目前城市建設轉型的基礎上，盤點各項重要市政工作進度，期許桃園成為家庭移居及企業投資的首選。
此次桃園元旦升旗典禮同時取消典禮後的健走活動、表演節目與摸彩活動；原訂完成健走的完走禮「元旦紀念圍巾」，統一發給每位報名的民眾，網路報名的民眾會以郵寄發送，團體報名部份會透過領隊協助發放。
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