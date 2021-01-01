桃園2停車場獲前瞻3.91億元補助 最快今年開工

桃園市升格後人口與建設成長，停車需求大增，市府交通局向交通部申請21處停車場興建補助，已14案爭取成功陸續開工、完工，昨天再傳捷報有2案也獲前瞻核定補助，中壢區中正公園地下停車場核定2.18億元，桃園區文化局廣場地下停車場核定1.73億元，合計3.91億元，預計今年開工，剩餘5案因未獲補助，興建計畫將暫不推進。

市府交通局指出，中壢區中正公園地下停車場位處中壢市街核心區，交通局規畫工程經費4.88億元，停車場內將設置汽車321席、機車627席停車位，完工之後可活絡中壢商圈，並提供中壢車站轉乘民眾停車使用，獲得交通部支持，核定補助2.18億元。

桃園區文化局廣場地下停車場位處市府行政園區，洽公民眾停車需求大，交通局規畫工程經費3.93億元，設有212席汽車停車位，未來進行細部設計時將考量市府園區民眾停車需求，會將部分汽車格調整為機車格，獲得交通部支持，核定補助1.73億元。

交通局長劉慶豐說，桃園區文昌公園、中壢區中壢國小、桃園市立圖書總館、平鎮區文化公園、楊梅區行政園區停車場、八德區北景雲運動中心、中壢區文化公園、平鎮新富市場、八德北區青年活動中心、桃園區廈門街停車場、武陵高中專科大樓、龜山區停18停車場、桃園區大有地區停車場及龍潭區停二停車場等14案已獲前瞻補助18億9400萬元，加上這2處停車場再獲核定，未來全數完工將增加停車席位4700席以上。

已早一步獲得前瞻補助的14案停車場興建案陸續開工、完工，其中中壢區文化公園地下停車場及桃園區文昌公園地下停車場已分別於去年11月及12月啟用，並於今天元旦正式營運收費，其他停車場也將陸續完工啟用，交通局希望能提供更好停車環境。

至於21案爭取交通部前瞻補助，還有5案未獲核定，分別為復興角板山停車場、中壢區停十停車場、龍潭區停二停車場、蘆竹區河濱公園與中壢區中正里停車場，交通局停車管理工程科指出，若未獲中央前瞻補助，考量市府經費有限將不會執行，由於21停車場補助案為2年前提報，交通局內部也會再評估停車場興建必要性，目前暫不推動。