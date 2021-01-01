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林口長庚公車格設檢舉違停條碼展成效 桃市將擴大設置

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通，經張貼違規停車檢舉文宣海報後，違規停車狀況有減緩。圖／桃園市交通局提供
林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通，經張貼違規停車檢舉文宣海報後，違規停車狀況有減緩。圖／桃園市交通局提供

林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通甚至曾有違停者與公車司機發生衝突，桃園市政府交通局去年12月16日在長庚醫院兩側雙向候車亭張貼違停檢舉QR-Code文宣，民眾若有發現違規停車可掃描檢舉，交通局觀察嚇阻效用大，未來將於違規占用公車格嚴重處擴大設置，減少違停。

交通局長劉慶豐說，林口長庚醫院附近的南北小吃及肯德基前常有車輛占用公車專用格造成公車無法停靠載客，除了造成車流壅塞外，也容易提高民眾乘車危險，交通局在張貼違停檢舉QR-Code後派員派員觀察，現場違規占用情形已經大幅減少，不僅節省警察出勤的頻率，不須一直派員巡邏驅離車輛外，更可發揮民眾即時監督力量。

交通局在公車亭張貼海報，提醒民眾若發現違停車輛可先拍照，再度掃描海報上的條碼，即可連結桃園市交通警察大隊既有的交通違規檢舉專區，市府交通局人員說，由於檢舉案件是直接連結到警方檢舉專區，並未統計相關數據，但確實違停有減少。

劉慶豐說，長庚醫院病理大樓臨龜山區復興一路側的公車站，停靠國道客運及市區客運公車路線及班次數眾多，市府已設立分群候車且新設長廊式候車提升候車環境及辨識度，希望透過民眾的監督力量，嚇阻違規占用公車專用格情形發生，若檢舉成案警察機關得據以依照道路交通管理處罰條例裁罰300元至1200元罰鍰，請勿以身試法。

林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通，經張貼違規停車檢舉文宣海報後，違規停車狀況有減緩。圖／桃園市交通局提供
林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通，經張貼違規停車檢舉文宣海報後，違規停車狀況有減緩。圖／桃園市交通局提供
林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通。圖／桃園市交通局提供
林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通。圖／桃園市交通局提供
林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通。圖／桃園市交通局提供
林口長庚病理立體停車場前候車亭與周邊公車候車亭，屢屢有民眾違規停車，影響當地交通。圖／桃園市交通局提供

違停 長庚

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