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竹市元旦升旗典禮改直播 民眾兌換紀念品至29日止
新竹市政府今天在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，因應寒流及防疫需求，改為線上直播，市長林智堅說，新冠肺炎疫情讓大家度過艱難的1年，但台灣團結合作抗疫，竹市建設的腳步也並未停歇，期許新的1年能國泰民安、風調雨順，祝福大家2021平安好年。
林智堅說，去年中央地方攜手防疫，成為全球最安全的國家之一，不分藍綠組成台灣國家隊抗疫，新竹市也與5大醫院組織防疫作戰聯盟、製作口罩地圖、組成口罩新竹隊，並推出居家關懷等措施，保護市民健康。
他說，即使在艱困的環境中，建設腳步從未停下，持續用新校園運動、步行城市、微笑水岸、進擊的公園等優質公共建設，為城市帶來希望，市民關心的公道三、兒童醫院、兒童探索館都順利動工。
林智堅提到，去年新竹市的城市總體競爭力首次超越台北市，相當不易，也期許2021年第1道曙光升起，美好的日子將隨著曙光回來，新的1年將持續推動總圖、國際展演中心、市立棒球場、竹科X、大車站與大新竹輕軌等建設。
市府社會處指出，雖因疫情取消團體及民眾參與，先前透過網路報名元旦升旗典禮塗鴉活動的民眾，兌換紀念品請於本月4日起至29日到社會處社會行政科領取，電洽03-5351501楊先生。
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