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迎接春節返台潮、居檢一人一戶 防疫旅館能量全面備戰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
指揮中心加嚴邊境防疫控管，除了有居留證或特殊情況，非本國籍明年一月一日起暫緩入境。圖為桃園機場入境旅客等候確認檢疫電子申報。聯合報系資料照
指揮中心加嚴邊境防疫控管，除了有居留證或特殊情況，非本國籍明年一月一日起暫緩入境。圖為桃園機場入境旅客等候確認檢疫電子申報。聯合報系資料照

台灣出現英國變種病毒新冠確診者，指揮中心加嚴邊境防疫控管，除了非本國籍即日起暫緩入境，本國籍人士入境從1月15日起居家檢疫要求「一人一戶」，或只容許入境同行者同住，台南市長黃偉哲表示，加上即將面臨農曆年返鄉潮，防疫旅館的能量調配須格外注意，目前台南已啟動相關因應措施。

黃偉哲表示，中央以前要求居家檢疫者「一人一室」，但現在疫情變化，提升為「一人一戶」，若做不到就要去防疫旅館居住，由於全台常傳出有居家檢疫者趴趴走事件，在集中檢疫所就比較好管控，所以容量許可的情況下當然希望大家住在集中檢疫所。

不過，黃偉哲說，現在碰到農曆春節快到了，有大批返鄉人潮，2月11日過年，約在1月26日以前會陸續入境，這段時間大家要特別注意防疫旅館能量調配。

台南市政府指出，台南市有19處防疫旅館，房源為517房，目前使用約8成。觀旅局長郭貞慧表示，目前檢疫量能充足，但春節假期即將來臨，預期會有大批返台過年的居家檢疫人潮，必須未雨綢繆，市府在12月底已針對旅館業者開召募說明會，初估會再有一波新量能，約增加100間房。

郭貞慧說，移工部分正在與勞工局協調，希望讓移工住進移工宿舍；另外，北部飯店量能最高，但一般旅客使用率僅2、3成，所以台南有與桃園、台北市府討論，研擬讓一部分入境的台南民眾不需舟車勞頓，千里迢迢搭防疫計程車回台南居家檢疫，看能否直接在北部防疫旅館完成檢疫後再回家。

居家檢疫 防疫旅館 黃偉哲

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