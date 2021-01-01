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跨年完...台南還有2場演唱會 黃偉哲：明決定是否開放
台南市政府今天上午在永華市政中心2樓廣場舉辦元旦升旗典禮，現場逾2百民眾參加，工作人員要求大家須戴口罩、量體溫、實名制、噴酒精後才能入場。台南市長黃偉哲受訪時表示，3日、9日還有2場耶誕跨年演唱會，明天將決定是否維持民眾可入場或改線上觀看。
黃偉哲致詞時表示，參加升旗典禮的重要意義是彰顯我們熱愛國家，珍愛這塊土地，2020年歷經疫情肆虐，大家共同做好防疫措施，才能讓台灣成為全球肯定的防疫楷模，造就生活還能大致如常，維持經濟成長，國人健康得到相當程度的確保。另一波的變種病毒已入境，防疫規格向上提升，新的一年面臨很大挑戰，大家一定要堅持防疫精神。
黃偉哲說，昨天是2020最後一天，有3人逃跑，包括高雄檢疫所的人跑到台南、台南有居家檢疫的人跑去唱歌和搭乘大眾運輸，讓人無法容忍，最後再警察、衛生機關通力合作找到人，唱歌者重罰20萬元、搭大眾運輸者罰30萬，「居家檢疫期間趴趴走可能造成防疫破口，不可不慎」。
由於昨天跨年晚會改採線上觀看，最高同時觀看人數為4萬多人，黃偉哲認為效果還不錯，他表示，原本12月26日的「搖滾嘻哈夜」演唱會延到1月9日，27日的「青春流行夜」延到1月3日不排除會照線上觀看的方式，但如果疫情遲緩，也會考慮開放入場。他說，昨天台東跨年有滿多人，新竹縣也是，因此會聽取主張在線上、現場看演唱會的民意，明天做決定。
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