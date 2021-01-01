台灣企銀成立新竹首家銀髮樂齡學堂 推動長者共食服務

台灣企銀昨天在新竹成立新竹縣第一間「銀髮樂齡學堂」，協助新竹縣芎林鄉石潭社區，改善社區活動中心廚房設施，更提供每周3天的長者共食服務，也添購適合長者使用的運動器材，希望透過實際的愛心行動，讓地方長者獲得照顧。

縣長楊文科在銀髮樂齡學堂揭牌儀式上表示，台灣企銀贊助60萬協助新竹縣芎林鄉石潭社區發展協會，非常感謝台灣企銀以及多位愛心企業家以行動支持，落實社區長照服務，為當地長者送暖。

儀式現場，20位長者們以「客家本色」搭配延緩失能椅子跳有氧健康操，展現滿滿活力，該運動是由台北榮總新竹分院配合新竹縣政府推動C級巷弄長照站政策所設計，鼓勵銀髮族坐著時也能運動。

楊文科指出，新竹縣芎林鄉石潭社區65歲以上長者人數占全村人口19.47﹪，屬於高齡化社區，縣府也持續積極推動「老中青幼通通照顧」政策，恢復敬老福利津貼每月3000元、老人免費健檢從原70歲調降到65歲、敬老愛心卡免費乘車服務、35輛復康巴士等老人福利。