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跨年晚會警察擺攤賣熱飲？補給站太暖心頻遭民眾誤認
新竹縣今天晚上舉行2021跨年晚會，活動眾星雲集，請來多組知名歌手接力開唱，入夜後逐漸湧入人潮，新竹縣警察局也出動數百名警力維持現場秩序，而為了支援同仁保持體力，警局也在現場準備熱飲要幫員警們暖身體，卻頻被民眾誤認是美食攤，甚至掏錢想購買，場面既尷尬又逗趣。
參與跨年活動的民眾就表示，因今年跨年晚會沒有像往年一樣有許多販賣美食小吃的攤位，因此看見現場有帳篷還擺滿熱飲，第一眼真的會誤認是美食攤，上前要購買時還嚇到竟然都站滿警察，以為是違規擺攤被取締，急忙閃人，事後觀察才發現原來是提供給現場警力的休息站。
竹北警分局就表示，因今晚有近300名警力在現場維安，工作將持續到凌晨2點，縣警局擔心今晚氣溫下探5度同仁體力會不支，才會特別準備熱飲要提供現場警力暖身子，但因補給站僅供應現場員警，加上會場防疫措施嚴格，民眾不得飲食，員警來喝熱茶也只能在棚架內飲用完畢，不得攜出，因此只能婉拒民眾。
新竹縣跨年晚會今年請來ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅與陳思瑋等大咖歌手， 從7點開始輪番獻唱，最後將由盧廣仲與縣長楊文科一起跨年倒數壓軸，欣賞長達360秒的煙火，警方估計今晚參與人數將突破萬人。
縣府表示，參與者須全程配戴口罩、帶手機並開機、填寫實聯制登記表，以及禁止飲食，現場服務台、醫護站、摸彩攤位區及交通接駁帳，皆備有額溫槍及酒精，提供民眾加強消毒頻率；管制區內有衛生局組成的勸導及防疫小組，管制區外則由公所、產發處及警察局加強取締違規流動攤販。
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