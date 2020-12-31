苗栗縣後龍元旦升旗活動取消 「希望瓜」口罩照常送
苗栗縣後龍鎮公所原訂在元旦辦理的升旗典禮及健行活動，因考量防疫及寒流來襲，鎮公所評估後宣布元旦升旗活動取消，原本已報名參加者都可獲贈1個鎮公所特別設計的「希望瓜」口罩，元月4日起至29日可在上班時間到鎮公所領取，網路報名者可檢附回郵信封索取。
後龍鎮公所表示，鎮公所為元旦升旗及健走活動特別以後龍特產西瓜設計了「希望瓜」口罩要贈送參加民眾，這次活動已有約800人報名，但因考量防疫、寒流而取消，造成民眾不便請見諒，已報名成功的民眾從1月4日至1月29日，可在鎮公所上班時間由本人或請家人朋友代表，持報名者身分證明文件到鎮公所文化觀光課領取「希望瓜口罩」；網路報名成功者可檢附回郵信封寄到鎮公所，註明「110年元旦升旗典禮及健行活動」及報名者全名，鎮公所會將希望瓜口罩寄送。
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