北橫復興橋高空彈跳元旦新體驗 一躍而下不同角度賞景

為活化桃園市復興區復興橋周邊商機，區長游正英在橋梁結構安全補強工程結束後，就橋體避雷及周邊道路設施投注420萬元進行改善工程，近期更完成橋體光雕及聖誔節燈飾啓用的儀式，為觀光注入更多元素，以吸引更多遊客來到復興旅遊。

游正英表示，為展現復興區多元旅遊方案，與高空彈跳業者研議復興橋高空彈跳運動，2020年12月25日獲市政府核定後，高空彈跳運動2021年1月1日上午10點，在復興橋上舉行啟用典禮，依照泰雅習俗鳴炮，再由耆老林恩成祈福、區長與來賓致詞、大合照及公所代表試跳。

高空彈跳首航網路預約報名50位己額滿，游正英歡迎喜歡這項運動和想嘗試的民眾報名，同時欣賞復興區優美的山川景緻，原價報名費4500元包含彈跳挑戰認定書、彈跳會員卡、專屬高空彈跳公共意外責任險。20201年1月1日、1月17日每人特別優惠2500元，第二次彈跳持會員卡優惠價每人2500元，團體部分5人以上每人4400元，10人以上每人4300元，參加者送運動毛巾一條及復興合作商店購物卷100元，報名請洽彈跳者訓練社官網。