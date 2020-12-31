影／苗栗縣長視察大賣場肉品標示 明年將增20倍檢驗量

元旦起開放萊豬進口，苗栗縣長徐耀昌今天中午會同縣衛生局視察苗栗市家樂福大賣場的豬肉包裝食品及生鮮肉品標示原產地的情形，他肯定業者配合政策標示清楚，強調將嚴格把關，防堵不實的標示，讓鄉親買的安心、吃的安心。

徐耀昌並強調，2021年將全面加強稽查與抽驗，每天調派3至6組稽查人員，分別至18鄉鎮市執行標示稽查工作，包括肉品輸入業、製造加工業、販售或使用進口肉品的餐飲業，將執行300件萊劑快篩、390件實驗室檢查，比往年增加20倍檢驗量，為鄉親健康把關。

苗栗縣衛生局指出，豬肉產地標示新制將在2021年元旦上路，衛福部依據「清楚標示、安心選購」原則，訂定「豬肉及豬可食部位原料的原產地標示規範」，衛生局為落實這項政策，今年9月啟動整備，深入傳統市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場所宣導，12月15日已全數輔導完成肉品製造業46家、餐飲業2332家、販售業625家、無照攤販300家，共計3303家，業者都願意配合標示政策，以公開透明資訊讓消費者安心。