每月最高4千元租金補貼 桃市1月18日受理第2次申請

桃園市政府去年8月受理109年度第1次租金補貼經複審已有1萬5千多戶合格，超出原計畫補貼戶數1萬4165戶，第2次租金補貼將於18日受理申請，住宅發展處指出，8日將先抽籤處理第1次租金補貼，預計中籤率9成3，未抽中的會自動轉入申請第2次再度審查，若未跟到申請第1次租金補貼者，一樣能在2月5日前申請，最高每月補貼4千元。

市府住宅發展處指出，109年度租金補貼變革大，因放寬平均所得與設籍限制等門檻，且內政部也公告租金補貼改為每年受理申請2次，桃園市第1次申請核有計畫戶數1萬4165戶，去年8月共受理1萬7478戶，住發處連月審查大抵完成，合格約1萬5176戶。

住宅服務科長王基政說，不合格比例約1成，以每人每月平均所得超過3萬8203元，或申請人家庭成員有自有住宅遭剔除為大宗，甚至有申請人家戶平均所得達8萬元也來申請，明顯不符申請資格。由於最後審查合格戶數仍超過計畫戶數，8日將抽籤排序。

王說，第1次租金補貼核定1萬4167戶，待抽籤等行政程序完成後，最快1月底前會逐月發放租金補貼，目前看來約有1千戶會落榜，營建署已回覆地方政府表示要重新申請第2次租金補貼，住發處將主動發函通知申請人移轉申請資料至第2次受理申請系統資料庫重新審查，如申請者收到函文後有資料異動或需放棄者，請向住發處人員聯繫。

不過，桃園市第2次租金補貼計畫名額2833戶，考量第1次合格戶數至少上千戶將轉入第2次審查，租金補貼名額恐僧多粥少，市府住宅發展處強調，會比照往年作法再度向中央爭取「全額滿足」，希望讓符合租金補貼資格者都能領取，減輕租金負擔。

市府住宅發展處指出，18日起至2月5日受理第2次租金補貼申請，民眾可帶申請人身分證、戶口名簿影本或1個月內全戶戶籍謄本、租賃契約書、申請人郵局存摺影本與租賃住宅建物第二類謄本或所有權狀影本向住發處遞件，或採郵寄或線上申請，至於13區公所不開放送件，但可領取申請書，詳情可洽03-3324700轉5。