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桃園文昌公園、中壢文化公園地下停車場 明起收費營運

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區文昌公園地下停車場明天起正式營運收費。記者張裕珍／攝影
桃園區文昌公園地下停車場明天起正式營運收費。記者張裕珍／攝影

桃園區文昌公園與中壢區文化公園地下停車場在近月相繼邁入試營運階段，開放免費停車，市府交通局今天提醒民眾，2處停車場都將自明天元旦起正式營運收費，也將配合停車場營運，請廠商提供電動汽車免費充電服務，民眾若有需要可多加利用。

市府交通局長劉慶豐說，這2處停車場都已如期完工，其中文昌公園鄰近民權路，地下線路密集複雜，地下停車場電力接線困難，12月台電公司完成接管送電，停車場業者已在場內設14座充電設備，配合停車場正式營運，明天起提供電動汽車免費充電服務。

文昌公園地下停車場工程總經費4.6億元，提供317席汽車位、250席機車位，明天起開始收費，由於地處市區收費較貴，汽車每小時收費40元、機車每次收費30元；中壢區文化公園地下停車場總經費4.3億元，提供329席汽車位，汽車每小時收費30元，市府交通局歡迎市民多加利用。

停車場 加利 電動汽車

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