快訊

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年改線上還有五月天演唱會 桃捷維持跨年夜通車

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天前往桃捷A18高鐵桃園站，視察跨年疏運及防疫整備。圖／市府提供
桃園市長鄭文燦今天前往桃捷A18高鐵桃園站，視察跨年疏運及防疫整備。圖／市府提供

2021桃園跨年晚會改為線上直播不開放民眾入場，但仍有「五月天」演唱會在桃園國際棒球場舉辦，桃園捷運公司因應跨年夜疏運需求，維持普通車連續41小時不打烊規畫，自今天早上6點至明天（1月1日）晚上11點收班。

桃園市長鄭文燦今天前往桃捷A18高鐵桃園站，視察跨年疏運及防疫整備時表示，桃捷公司在行控中心成立緊急應變指揮中心，由公安、運務、維修及公共事務人員進駐，進行萬全的防疫及疏運措施，不僅車站及列車加強清潔與消毒密度，更在A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站的票閘門口，各增設1台高階廣角式紅外線熱像測溫儀，確保執行體溫量測機制滴水不漏。

桃園捷運公司董事長劉坤億指出，桃捷肩負五月天演唱會等大型活動的疏運任務，已全面升級A18、A19站防疫疏運機制。今年初迄今推出「防疫4大安全網」，包括全線車站設置紅外線熱像測溫儀、加密車站車廂清潔消毒、旅客進入捷運站戴口罩及量測體溫、加強全體員工健康自主管理等；因應此次演唱會，另提升防疫規格，增設高階廣角式紅外線熱像測溫儀，並設置排隊社交安全距離地貼，提醒旅客維持社交距離。

此外，考量演唱會散場的人潮，安排加密列車班距、調度人力支援外，A19桃園體育園區站也將採取多段式人流控管，分別在月台、票閘門、車站出入口、站外排隊人潮進行管制，減少群聚風險。桃捷公司期盼旅客共同遵守防疫規定，平安健康迎接來年。

桃捷因應跨年夜疏運需求，維持普通車連續41小時不打烊規畫，自今天早上6點至明天（1月1日）晚上11點收班。圖／市府提供
桃捷因應跨年夜疏運需求，維持普通車連續41小時不打烊規畫，自今天早上6點至明天（1月1日）晚上11點收班。圖／市府提供

演唱會 桃捷 跨年晚會

延伸閱讀

注意保暖！台北7.6度追平2004年記錄 並列跨年低溫歷史第5

疫情影響跨年？北市府跨年人潮不若以往

北市跨年不停辦 澎湖、雲林等外縣市民眾北上看煙火

台中麗寶跨年雙演唱會採人數管控再下修 管制在3萬人內

相關新聞

每月最高4千元租金補貼 桃市1月18日受理第2次申請

桃園市政府去年8月受理109年度第1次租金補貼經複審已有1萬5千多戶合格，超出原計畫補貼戶數1萬4165戶，第2次租金補...

桃園文昌公園、中壢文化公園地下停車場 明起收費營運

桃園區文昌公園與中壢區文化公園地下停車場在近月相繼邁入試營運階段，開放免費停車，市府交通局今天提醒民眾，2處停車場都將自...

跨年改線上還有五月天演唱會 桃捷維持跨年夜通車

2021桃園跨年晚會改為線上直播不開放民眾入場，但仍有「五月天」演唱會在桃園國際棒球場舉辦，桃園捷運公司因應跨年夜疏運需...

影／種電案苗栗3階段審查獲肯定 保育團體憂生變

苗栗縣政府10月間公告2公頃以內的農地種地申請案採3階段模式審查，依生態環境敏感區位將申請案場分級，做法獲保育團體支持和...

苗栗元旦升旗照常舉辦 縣府籲民眾配合防疫措施

苗栗縣政府2021年元旦升旗典禮明天清晨將如期照原規畫舉辦，縣府歡迎鄉親到場齊唱國歌、揮舞國旗，一起迎接明年第一道曙光，...

寒流來襲冷颼颼 桃園2人心血管疾病送醫

入冬最強寒流來襲，桃園市白天氣溫跌破10度以下，甚至出現5到6度低溫，市府衛生局統計，桃園市11家急救責任醫院回報陸續有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。