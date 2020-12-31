跨年改線上還有五月天演唱會 桃捷維持跨年夜通車

2021桃園跨年晚會改為線上直播不開放民眾入場，但仍有「五月天」演唱會在桃園國際棒球場舉辦，桃園捷運公司因應跨年夜疏運需求，維持普通車連續41小時不打烊規畫，自今天早上6點至明天（1月1日）晚上11點收班。

桃園市長鄭文燦今天前往桃捷A18高鐵桃園站，視察跨年疏運及防疫整備時表示，桃捷公司在行控中心成立緊急應變指揮中心，由公安、運務、維修及公共事務人員進駐，進行萬全的防疫及疏運措施，不僅車站及列車加強清潔與消毒密度，更在A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站的票閘門口，各增設1台高階廣角式紅外線熱像測溫儀，確保執行體溫量測機制滴水不漏。

桃園捷運公司董事長劉坤億指出，桃捷肩負五月天演唱會等大型活動的疏運任務，已全面升級A18、A19站防疫疏運機制。今年初迄今推出「防疫4大安全網」，包括全線車站設置紅外線熱像測溫儀、加密車站車廂清潔消毒、旅客進入捷運站戴口罩及量測體溫、加強全體員工健康自主管理等；因應此次演唱會，另提升防疫規格，增設高階廣角式紅外線熱像測溫儀，並設置排隊社交安全距離地貼，提醒旅客維持社交距離。