影／種電案苗栗3階段審查獲肯定 保育團體憂生變

苗栗縣政府10月間公告2公頃以內的農地種地申請案採3階段模式審查，依生態環境敏感區位將申請案場分級，做法獲保育團體支持和認同，但今天有光電業者、經濟部能源局人員到縣府拜會，保育團體強烈質疑3階段的審查模式可能受干預而變更，上午到縣府廣場表達訴求，反對變更現有審查機制；縣府強調業者前來拜會，已向對方說明苗栗的立場和作法，並非討論修改現有機制。

農地種電爭議在全台各地都引發關切，苗栗縣政府因應地方對生態保育要求及農委會新修訂辦法，10月間公告2公頃以內的農地種電申請案，由專案小組採取3階段審查方式受理，縣內2年來小於2公頃的種電申請案多達200多件，目前都由地方負責審查。

石虎保育協會、苗栗縣自然生態學會及各地多個保育團體代表上午在縣府前辦「石虎有難、八方來援」記者會，強調苗栗縣是第1個公告新版非都市土地設置太陽能板審查機制的縣市，以逐案審查方式針對境內超過200個無法適用新制、且不朔及既往的小光電申請案進行把關，這套機制不但進步且值得各縣市觀摩。

但保育團體也擔憂苗栗縣的作法可能受壓力或干預而修改，在場呼口號表達嚴正訴求，聲明苗栗縣政府現有2公頃以下的光電審查制度領先全國、嚴守科學事實原則且是更明確的審查，除苗栗應維持，中央和其他縣市也應參採辦理；光電政策與監督機制的討論，對公共利益影響重大，都應秉持利益迴避原則，採取嚴格的聽證會處理 。

縣議員陳光軒、黎煥強、曾玟學等人到場呼應保育團體，但保育人士表達訴求時，持反對立場的通霄陳姓地主在場「嗆聲 」，認為他們的土地處理不該被保育人士左右，引發一陣騷動。

縣府工商發展處表示，全縣迄今送件的申請案有200多件，其中文件齊備可提會審查的有47件，目前已審查41件，有13件通過。