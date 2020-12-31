苗栗元旦升旗照常舉辦 縣府籲民眾配合防疫措施

苗栗縣政府2021年元旦升旗典禮明天清晨將如期照原規畫舉辦，縣府歡迎鄉親到場齊唱國歌、揮舞國旗，一起迎接明年第一道曙光，感受幸福苗栗的熱情，縣府提醒民眾屆時請配合各項防疫措施。

受疫情升溫影響，各縣市跨年或升旗活動紛紛縮減或改變方式，苗栗縣政府研商後，今天宣布活動照常舉辦。

縣府表示，近日受寒流及疫情影響，縣府團隊持續加強各項防寒、防疫作為及宣導，優先守護鄉親朋友的身體健康安全；考量中央防疫指引並未禁止戶外大型活動，但應加強相關防疫措施的評估下，苗栗縣2021年元旦升旗典禮請參加鄉親務必做好保暖並配合防疫措施。