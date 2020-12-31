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苗栗元旦升旗照常舉辦 縣府籲民眾配合防疫措施

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣元旦升旗活動公告。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣元旦升旗活動公告。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府2021年元旦升旗典禮明天清晨將如期照原規畫舉辦，縣府歡迎鄉親到場齊唱國歌、揮舞國旗，一起迎接明年第一道曙光，感受幸福苗栗的熱情，縣府提醒民眾屆時請配合各項防疫措施。

疫情升溫影響，各縣市跨年或升旗活動紛紛縮減或改變方式，苗栗縣政府研商後，今天宣布活動照常舉辦。

縣府表示，近日受寒流及疫情影響，縣府團隊持續加強各項防寒、防疫作為及宣導，優先守護鄉親朋友的身體健康安全；考量中央防疫指引並未禁止戶外大型活動，但應加強相關防疫措施的評估下，苗栗縣2021年元旦升旗典禮請參加鄉親務必做好保暖並配合防疫措施。

縣府提醒民眾，各項防疫措施包括居家隔離等檢疫對象、自主健康管理對象，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，請勿參加升旗活動，參加者請全程配戴口罩，除補充水分外，禁止飲食；請攜帶手機並維持在開機狀態，領取摸彩券時必須簽名及填寫電話，以符合實聯制防疫作為，服務台及各發放區都備有酒精，入場前請先以酒精手部消毒。此外，參加民眾保持一個手臂距離，打招呼以拱手代替握手。

苗栗縣元旦升旗活動公告。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣元旦升旗活動公告。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣元旦升旗活動公告。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣元旦升旗活動公告。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 疫情 酒精

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