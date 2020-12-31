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7階段摸彩 桃園復興原鄉跨年防疫提早結束獎品不縮水

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市復興區跨年照常舉辦，但是提早結束，摸彩品不縮水。記者鄭國樑／翻攝
桃園市復興區跨年照常舉辦，但是提早結束，摸彩品不縮水。記者鄭國樑／翻攝

桃園市復興區長游正英今天下午表示，因應疫情升溫、天氣骤降及山區入夜路況不佳等因素，同時再斟酌復興區年節特色和區民期望，今天「2020跨年晚會」活動節目內容縮短，6點開始預訂晚間10點30分結束。

游正英説，摸彩及煙火施放活動照常舉行，為達防疫目的，現場設置10個入口處量測體溫、手部消毒、配載口罩及實名制入場，會派員規勸。考量寒流強襲，現場發圍巾並備薑茶保暖，有心血管或慢性疾病者請考量自身狀況避免參加，參加者也自備暖暖包、禦寒衣物等。

游正英說明，跨年晚會是為了凝聚復興區歡慶團聚的氛圍，及迎接2021新年，在2020年的最後一天裡以泰雅薪火相傳的「GAGA」，為新的一年帶來美好與盼望，也讓大家元旦新年在復興區迎曙光的同時，找到幸福和快樂。

復興區公所秘書周星文説，跨年晚會晚上6點開始，地點在羅浮溫泉停車場可以容納2000人，雖然因為防疫、寒流低溫提早結束，但是摸彩品不縮水，晚會分7個階段摸彩，大獎有摩托車、大冰箱、65吋分4K彩電，今年請來的藝人陣容堅強，泰雅族音樂才女馬曉安、布農族音樂人王宏恩、海角七號排灣族唱將民雄都是原住民族之光。

中央氣象局即時氣溫通報顯示，拉拉山特定風景區下午3點氣溫-1度至1度。

跨年晚會 寒流

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