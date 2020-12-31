寒流來襲冷颼颼 桃園2人心血管疾病送醫

入冬最強寒流來襲，桃園市白天氣溫跌破10度以下，甚至出現5到6度低溫，市府衛生局統計，桃園市11家急救責任醫院回報陸續有2人因為心血管疾病就醫，目前並無天冷猝死案例，但提醒三高患者、心血管疾病等慢性病患者及長者，要注意日常保暖。

衛生局指出，從今天凌晨到今天中午，陸續有2人因寒流低溫導致身體不適，到轄內急救責任醫院就醫，分別為54歲男性感到胸痛，另名為84歲老婦因胸悶不適而送醫。

衛生局長王文彥說，民眾若外出參加活動，要特別留意頭頸及四肢末端保暖，戴上帽子、口罩、手套、圍巾及保暖衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，同時，若有胸悶、胸痛、頭暈、暈厥症狀或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，就要立即就醫。

衛生局也呼籲，民眾可運用禦寒保健8要點，以顧好自己與家人的健康，分別為要保暖、要暖身、要隨身攜帶保暖衣物、不大吃大喝及不過多情緒起伏、不宜泡湯或泡澡、不加重身體壓力、要妥善控制病情規律服藥、外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥等，並提醒如有心臟血管疾病的病人，要避免單獨去爬山或從事離開人群的運動。