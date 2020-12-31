桃園體感溫度僅4度 鄭文燦訪街友、送熱粥

寒流來勢洶洶，桃園平地氣溫最低僅6度，不少露宿街頭的街友「最有感」，桃園市社會局已經緊急安置4名街友到避寒所居住，市長鄭文燦今天中午也親自到桃園市遊民外展服務中心發送桂圓糯米粥、紅豆湯圓等甜點及禦寒物資包，裡頭有帽子、圍巾、手套、暖暖包還有餅乾、牛奶等物資，叮囑街友注意身體保暖。

鄭文燦說，市府在收到低溫特報通知後，隨即啟動低溫關懷機制，由社會局社工員加強對街友關懷訪視、發放物資、告知禦寒資訊，也開放街友外展服務中心、人安基金會桃園平安站、中壢平安站等作為避寒處所，社會局統計已陸續有4人入住。

鄭文燦今天在社會局長鄭貴華、副局長劉思遠等人陪同下到桃園區永樂街的外展中心訪視街友，還親自舀熱呼呼的桂圓糯米粥給街友吃，希望大家可以吃飽又吃暖，社會局也準備一大包物資包，鄭親自替街友戴上毛帽、圍巾等禦寒衣物，要大家注意保暖。

目前桃園市由桃園市安欣關懷協會承接街友外展服務，為增加南區服務，社會局明年度將委請台灣樂知公益慈善協會在中壢成立南區遊民服務中心，明天就會展開服務，鄭文燦今天也特別致贈雞精等慰問品給外展工作人員的辛勞，協助街友度過寒冬。