拉拉山不見雪 車頂結冰、那結山「白頭」遊客小驚喜
桃園市復興原鄉山地學校光華、高義、巴崚、三光國小，和復興區立幼兒園華陵分班（位居後山）今天放寒流假，停在學校的車輛清晨可以在車頂看見一層結冰，上午陽光露臉但是氣溫仍低於5度，寒風不斷。
復興區公所秘書表示，雖然昨天入夜到今天凌晨氣溫降到逼近0度，但是水氣不足沒有降雪，那結山山頭（海拔1520）迎鋒面、上巴陵的車頂結可以看見結冰或霜，已經有遊客上山希望第一時間看見下雪，不過天氣開始轉乾冷，只有那結山有點「白頭」帶來小驚喜，中午前看不出有下雪徵兆。
復興區巨木群遊樂區也沒下雪，大溪警分局提醒要開車上山賞景的民眾一定要做好禦寒準備，一旦下雪警方會管制車輛、指揮交通和要求車輪上雪鏈，請民眾配合。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言