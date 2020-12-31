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拉拉山不見雪 車頂結冰、那結山「白頭」遊客小驚喜

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
桃園市復興區山地一早出太陽水氣減少，下雪機率跟著下降。圖／巴崚國小提供
桃園市復興區山地一早出太陽水氣減少，下雪機率跟著下降。圖／巴崚國小提供

桃園市復興原鄉山地學校光華、高義、巴崚、三光國小，和復興區立幼兒園華陵分班（位居後山）今天放寒流假，停在學校的車輛清晨可以在車頂看見一層結冰，上午陽光露臉但是氣溫仍低於5度，寒風不斷。

復興區公所秘書表示，雖然昨天入夜到今天凌晨氣溫降到逼近0度，但是水氣不足沒有降雪，那結山山頭（海拔1520）迎鋒面、上巴陵的車頂結可以看見結冰或霜，已經有遊客上山希望第一時間看見下雪，不過天氣開始轉乾冷，只有那結山有點「白頭」帶來小驚喜，中午前看不出有下雪徵兆。

復興區巨木群遊樂區也沒下雪，大溪警分局提醒要開車上山賞景的民眾一定要做好禦寒準備，一旦下雪警方會管制車輛、指揮交通和要求車輪上雪鏈，請民眾配合。

巴崚國小校長昨晚為師生準備「校長鍋」吃飽吃暖。圖／巴崚國小提供
巴崚國小校長昨晚為師生準備「校長鍋」吃飽吃暖。圖／巴崚國小提供
復興山區一早草地可以看見結冰。圖／巴崚國小提供
復興山區一早草地可以看見結冰。圖／巴崚國小提供
巴崚國小的停車車頂結冰。圖／桃園市復興區公所
巴崚國小的停車車頂結冰。圖／桃園市復興區公所
桃園市復興區那結山頭有點白，也讓遊客小驚喜。圖／復興區公所提供
桃園市復興區那結山頭有點白，也讓遊客小驚喜。圖／復興區公所提供

幼兒園 寒流

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