國內首張預售屋紅單罰單重罰120萬元 業者現金一次繳清

新竹縣政府11月底開出全國第1張預售屋紅單銷售行為的違法罰單，被罰的丁姓業者趕在跨年前，12月29日下午帶著120萬現金至縣府繳納完畢。

竹北10月出現漏夜排隊搶購房屋事件，新竹縣消保官靳邦忠接獲民眾檢舉，深入調查後發現，丁姓業者透過多個Line群組在預售屋開賣之前即買賣紅單百餘户，轉單給建商或代銷公司，賺取佣金，11月27日開出炒作紅單罰單，重罰丁姓業者120萬元。

丁姓業者被罰後曾向縣府陳情，因案發後國稅局等單位查察，使他資金調度有困難，詢問可否分期繳納。財政處長黄國峯表示，依「新竹縣政府及所屬機罰鍰處理作業要點」第八點 ，受處分人若經濟狀況或因天災事變遭致重大財產損失，無法一次繳清應繳罰鍰，才可用書面方式並檢具相關證明文件申請分期繳納，丁姓業者不符上述情況，須一次繳納完畢。

靳邦忠表示，自10月該案事件爆發後，中央及地方啟動多次聯合稽查，不到2個月，立法院昨天已順利三讀通過延宕多年的地政三法，包括平均地權條例、地政士法、不動產經紀業管理條例等部分條文修正，統一明定紅單管理機制。

未來銷售預售屋或委託不動產經紀業代銷者，向買受人收訂金或類似名目金者，應以書面契約確立買賣標的物及價格等事項，並不得約定保留出售、保留簽訂買賣契約權利或其他不利於買受人的事項，而該書面契據，且不得有對消費者不利事項，並禁止轉售第三人。

另外，預售屋買受人若私自轉售紅單給第三人、銷售預售屋者，自行銷售或委託代銷進行紅單炒作，違法者將按戶（棟）處15萬元至100萬元罰鍰。