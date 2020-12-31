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元旦連假 桃園龍潭警方疏導遊樂區周邊交通、替代道路

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭警方元旦連假將加強交通疏導。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方元旦連假將加強交通疏導。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局因應110年1月1至3日3天元旦連續假期，針對轄區易壅塞路段研擬交通疏導計畫，預估往龍潭區石門水庫、小人國及六福村等知名風景休憩區，將吸引大量遊客進入，周邊道路包括臺三線中豐路往返新竹各風景區人、車潮，恐造成交通壅塞情形。

警方依歷年交通疏導經驗，將在龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路段編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，可直撥龍潭警分局勤務中心電話（03）4891112、高速公路查詢電話1968，也可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。龍潭警分局分局長陳清華呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導。

石門水庫 新竹 替代道路

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