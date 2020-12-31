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苗栗陶博館元旦連假照常開館 「大願成就」等你來打卡

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗陶瓷博物館元旦假期正常開館，館內推出典藏陶藝品展。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗陶瓷博物館元旦假期正常開館，館內推出典藏陶藝品展。圖／苗栗縣文化觀光局提供

元旦3天連假即將開始，苗栗陶瓷博物館、三義木雕館在元旦假期都將照常開館，館方並安排特色展出，邀各地民眾利用假期前來走訪。

苗栗縣文化觀光局指出，2021年元旦，苗栗陶瓷博物館正常開館，除了館內有博物館典藏陶藝品展覽外，陶博館所在的苗栗特色館另有3座竹子、注連繩編製而成的「大願成就」祈福及聖誕樹等裝置藝術提供遊客拍照打卡，歡迎大家來苗栗陶博館坐尞。

苗栗陶瓷博物館每天開館時間上午9時至下午4時50分，館內目前推出的陶博館典藏展，除了有陶藝大師李茂宗作品，還有歷屆苗栗陶藝術節策展人、陶藝競賽得獎作品展出。

文觀局長林彥甫表示，為使苗栗陶瓷博物館更活化、活絡地方經濟，特別結合陶瓷、青創及小農產業積極邀產業進駐，目前進駐的已有將苗栗特色館打造香茅精油香氣四溢的「茅香炭坊」、提供苗栗玩透透的「苗栗縣觀光協會」，以及技藝精湛的「陶藝協會」、「文化產業藝術協會」、「柴燒陶藝創作協會」、「山城藝術文化協會」、「以斯帖工作坊」、提供生活陶的青年陶藝家「旋轉陶器」及在地的「公館鄉農會」等。

此外，為活絡地方觀光及農業相關產業，公館鄉農會在新東大橋與客屬大橋間的15公頃稻田灑下向日葵、大波斯菊、黃波斯菊種子，打造屬於公館的「花田一路」，花田美景預計將於1月底陸續綻放；農會總幹事古雪雲表示，農會讓了讓大朋友、小朋友喚起兒時「拔蘿蔔、踩福菜」回憶，同時種了3分地的蘿蔔、1分地的芥菜，規畫1月30日在特色館辦理拔蘿蔔、鹵鹹菜的體驗活動，並結合農夫市集、年貨大街及傳統美食品嘗活動，推出豐富多元的農村嘉年華，屆時也歡迎大家來共襄盛舉。

三義木雕館指出，迎接元旦連續假期，三義木雕博物館特邀在地藝術家蔡德裕、楊屋、郭永富於二館4樓聯合展出「雲裏霧裏雕刻三人展」，呈現傳統與當代及色彩強烈誇張對比風格；二館3樓為「戲偶人生」賴泳廷個展，他師承國寶級大師李天祿，是現今台灣少數堅持用手工製作布袋戲偶的雕刻者，這兩項展出即日起展至1月24日止。

三義木雕博物館一館地下室安排特展「自然雕 意境美」陳文欽個展，陳文欽應用各種天然風化檜木造型創作，作品原形意境展露無遺，即日至1月17日展出；紀念品部還有在地年青藝術家的經典小型木雕及陶藝、竹編等各類材質手作文創商品，歡迎喜愛木雕藝術的朋友，大家共下來尞；更多三義木雕博物館藝訊 http://wood.mlc.gov.tw/ 。

苗栗陶瓷博物館元旦假期正常開館，除館內的典藏陶藝品展覽，在區內的苗栗特色館另有3座竹子、注連繩編製而成的「大願成就」祈福及聖誕樹等裝置藝術供拍照打卡。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗陶瓷博物館元旦假期正常開館，除館內的典藏陶藝品展覽，在區內的苗栗特色館另有3座竹子、注連繩編製而成的「大願成就」祈福及聖誕樹等裝置藝術供拍照打卡。圖／苗栗縣文化觀光局提供

陶藝 博物館 農會

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