新竹尖石鄉山區道路可能結冰 4校國小宣布31日下午停課

受寒流影響，新竹縣政府宣布12月31日尖石鄉後山4校，新光國小、石磊國小、玉峰國小及秀巒國小將調整為明天中午提早放學，下午停課擇期再補；縣府表示因山區道路可能結冰造成危險，如明日上午也達停班停課標準，將由各校自行決定是否全日停課1日。

縣府表示，依據中央氣象局天氣預估，尖石鄉鎮西堡明天高溫6度，低溫-1度，尖石鄉地區道路狹小上下坡度大，若道路下雪或結冰，極易造成車輛打滑，考量師生上下學的安全，針對後山4校調整為中午提早放學。

縣府表示，雖然提早放學，但下午的課程將擇期替學生補課，而如果31日上午天氣狀況達停止上班及上課基準，4所學校也可依天然災害停止上班及上課作業辦法，自行決定是否停課1天。